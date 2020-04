Testy na koronawirusa dla służby zdrowia odrzucone

Posłowie głosowali z 16 na 17 kwietnia 2020 nad poprawkami do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Mowa o tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Przypomnijmy, że Senat zaproponował 95 poprawek, z czego Sejm przyjął 45.

Poprawka odrzucona została głosami Prawa i Sprawiedliwości, co zostało odnotowane przez opozycję.

Borys Budka krytykuje PiS

Odrzucono coś symbolicznego: testy dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Odrzucono głosami PiS-u i to był prawdziwy test na to, czy ktoś chce walczyć z koronawirusem, chce odmrozić polską gospodarkę, chce dbać o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii (walki z epidemią - red.), czy też uprawia politykę (...) picu i atrapy. - komentował lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.