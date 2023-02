Teraz łatwiej kupisz mieszkanie lub dom. 01.07 rusza rządowy program "Pierwsze Mieszkanie". Jaka kwota dofinansowania? Jaki kredyt? Sprawdź!

- Kupno pierwszego mieszkania to jeden z najważniejszych momentów w naszym życiu - mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. - Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych realiach jest to mocno utrudnione, dlatego też przygotowaliśmy kompleksowy program "Pierwsze Mieszkanie" składający się z dwóch rozwiązań.

Jak podkreśla minister, pierwsze z nich skierowane jest do osób, które gotowe są kupić swoje pierwsze mieszkanie już teraz, drugie zaś, dla osób, które planują to zrobić, ale w perspektywie kilku lat.

- W przypadku kredytu, przez 10 lat będzie można liczyć na dopłatę z budżetu państwa, różnicy i nadwyżki 2% - dodaje minister Waldemar Buda. - Co więcej, konstrukcja tych kredytów tak wygląda, że raty malejące powodują, że jej wysokość będzie utrzymywała się na równym poziomie nawet przez 10 lat. Drugie rozwiązanie to konto mieszkaniowe. Polega ono na tym, że odkładamy od 500 do 2000 zł miesięcznie w okresie od 3 do 10 lat. Jeżeli po tym czasie wykorzystamy środki na cele mieszkaniowe, to państwo wypłaci premię na poziomie wskaźnika waloryzacyjnego.