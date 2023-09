Ten zakaz dla kierowców już obowiązuje. Ekspert komentuje zmiany

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dana ciężarówka porusza się ze znacznie niższą prędkością niż dopuszczalna dla danego typu drogi. W celu poprawy płynności ruchu na trzypasmowych trasach, co najmniej jeden pas ruchu zostanie zastrzeżony dla pojazdów „lekkich” (do 3,5 t) oraz „krótkich” (do 7 m).

Jak każda inna zmiana – ma to swoje plusy i minusy. Bardzo często zdarzały się sytuacje, w których jedna ciężarówka podejmowała się wyprzedzenia drugiej przy naprawdę minimalnej różnicy prędkości, mniejszej niż 10 km/h. Jak każde przepisy – szczególnie te związane z prędkością jazdy i jej ewentualnym przyspieszeniem lub ograniczeniem – lubią być łamane, jednak mimo wszystko nie wpłynie to na polepszenie płynności na naszych autostradach. W większości mają one dwa pasy ruchu, gdzie jeden z nich jest stale okupowany przez ciężarówki. W rezultacie taka podróż nie jest ani komfortowa, ani bezpieczna, ponieważ drugi pas jest wówczas zajmowany przez wolno poruszające się osobówki. Ciekawym aspektem jest jednak terminowość dostaw. Przed wprowadzeniem regulacji czas ten był – prawdopodobnie – znacząco skracany, dzięki „wyścigom”. Zmiany te mogą mieć także wpływ na wydłużenie czasu podróży niektórych kierowców. Takie sytuacje nierzadko powodują frustracje, jednak pamiętajmy o zachowaniu czujności i racjonalnym prowadzeniu pojazdu. Monitorowanie efektów wprowadzonych zmian oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb drogowych jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Kilka dni po wprowadzeniu przepisów rozdano kierowcom pojazdów ciężarowych kilkadziesiąt mandatów, a niektóre przypadki skierowano do sądu. Jesteśmy bardzo ciekawi dalszych efektów – komentuje Marek Trofimiuk, ekspert autobaza.pl.