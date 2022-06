Ten naturalny energetyk łatwo zrobisz w domu! Switchel działa cudownie na organizm. Poznaj przepis na pobudzający napój z Karaibów Monika Góralska

Switchel to naturalny energetyk o prostym składzie, który pochodzi z Karaibów. Łatwo zrobić go w domu. novzzvon/Getty Images Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Switchel to pyszny i orzeźwiający napój, który nie tylko ugasi pragnienie. Ten łatwy do zrobienia napój zadba też o odporność, poprawi stan cery, przyspieszy trawienie i wspomoże odchudzanie. Ten naturalny energetyk pobudza lepiej niż kawa, a do tego nawadnia organizm i wzmacnia siły witalne. Poznaj jego skład i zobacz, jak łatwo zrobisz go samodzielnie w domu. Potrzebujesz tylko pięciu dobrze znanych składników.