Ten napój pomoże schudnąć i zadbać o serce. Pij codziennie, a efekty będą spektakularne. Wypróbuj prosty przepis z kilku składników Monika Góralska

Ocet jabłkowy znany jest od lat. Najczęściej stosujemy go w kuchni jako dodatek do potraw, ale także przydaje się on jako środek do pielęgnacji skóry czy włosów. Woda z octem jabłkowym do picia wydaje się nietypowym pomysłem. Okazuje się jednak, że taki napój może mieć pozytywne działanie na naszą figurę, wzmacniać odporność na infekcje, a nawet poprawiać humor. Sprawdź, jak przygotować wodę z octem jabłkowym i jakie jej ilości są bezpieczne do spożycia. Przestrzegamy też, kto nie powinien po nią sięgać.