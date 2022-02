Ten kosmiczny budynek podziwia cały świat. Muzeum Przyszłości w Dubaju otworzy się dla zwiedzających 22 lutego. Ile kosztują bilety?

Otwarcie Muzeum Przyszłości w Dubaju już 22 lutego

Niesamowity budynek Muzeum Przyszłości

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie muzeum, budynek ma określoną symbolikę. Okrągły kształt ma oznaczać ludzkość, a zielony kopiec, na którym go umieszczono, to Ziemia. Pusty środek konstrukcji ma być symbolem nieznanej przyszłości – to właśnie ją mają prezentować ekspozycje.

Co zobaczymy w Muzeum Przyszłości?

Ile kosztują bilety do Muzeum Przyszłości?

Bilet normalny, czyli dla osób od 3 lat wzwyż, kosztuje 145 AED, czyli niecałe 160 zł. Wejście dla dzieci poniżej 3 lat oraz osób z niepełnosprawnościami jest darmowe. Przejście całego muzeum to ok. 3 godziny, jednak odwiedzający będą mogli spędzić w środku tyle czasu, ile potrzebują.

Placówka będzie czynna od 10 rano do 18 wieczorem. Gdzie znajduje się Muzeum Przyszłości i jak do niego dotrzeć? Futurystyczny budynek znajdziecie przy Sheikh Zayed Road w Dubaju, obok bliźniaczych wież Emirates. Najbliższa stacja metra to The Emirates Towers, dojedziecie tu czerwoną linią.