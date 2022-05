Tego nigdy nie można robić na maturze 2022! Zapamiętaj przed egzaminem. Ściąganie to dopiero początek. Co jednak zabrać na egzamin? Magdalena Konczal

Matura 2022. Tego nie można robić na egzaminie!

Co należy ze sobą zabrać na maturę? Czy w trakcie egzaminu można wyjść do toalety? Czym grozi ściąganie? O tym powinien wiedzieć każdy maturzysta! Matura 2022 trwa! Uczniowie już 5 maja przystąpią do kolejnego egzaminu - tym razem napiszą maturę z matematyki. Przygotowaliśmy krótki poradnik, dotyczący tego, co można robić na maturze, a czego lepiej unikać.