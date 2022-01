Tego nie rób z laptopem, bo grozi ci syndrom przypieczonej skóry! Sprawdź, jakie są jego objawy i na czym polega leczenie

Czym jest rumień cieplny i jak go leczyć?

Jak objawia się syndrom przypalonej skóry?

Przypadłość opisano po raz pierwszy w 2004 roku, a pośród dziesięciu pacjentów najmłodszy miał 12 lat. Wysypka rozwinęła się na lewym udzie chłopca , który trzymał na nim laptop przez kilka godzin dziennie przez okres kilku miesięcy, grając w gry. Chociaż czuł wtedy, że urządzenie robi się gorące, był zbyt zajęty, by zmienić pozycję. Niestety, z powodu delikatnej skóry dzieci są najbardziej podatne na powstawanie tego typu zmian.

Zmiany przypominają wysypkę i mają czerwono-brązowy kolor, a przebarwienia często tworzą na skórze wzór przypominający gąbkę. Mogą prowadzić do trwałego przyciemnienia skóry, a nawet jej uszkodzeń prowadzących do rozwoju raka.

Wysypka na ciele to nie zawsze objaw alergii. Jakie mogą być inne jej przyczyny?

„Covidowe palce” to objaw reakcji układu odpornościowego na infekcję

Czym jest rumień cieplny i jak go leczyć?

Rumień cieplny to reakcja skóry na przewlekłą ekspozycją na ciepło , a dokładniej – na wchodzące w jego skład promieniowanie podczerwone . Powoduje ono rozszerzenie głębiej położonych w skórze naczyń krwionośnych i powoduje jej nierównomierne, plamiste zaczerwienienie.

U pacjentów zmiany pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach bezpośredniego działania ciepła laptopa na skórę przez 6-8 godzin na dobę . Gdy jej źródłem jest komputer stawiany na udach, występuje zwykle na jednym z nich – tam, gdzie sprzęt nagrzewa się najbardziej. Zwykle to lewa strona, gdzie znajduje się napęd dysku.

Jeśli natomiast poparzenie jest dotkliwe i oprócz pigmentacji na skórze występują zmiany zanikowe, powrót do jej normalnej kondycji już nie będzie możliwy. W takiej sytuacji istnieje realne ryzyko rozwoju nowotworów skóry takich jak kolczystokomórkowy rak skóry, a także rak neuroendokrynny z komórek Merkla (MCC).

Jeżeli dojdzie do powstania łagodnej wysypki, po ustaniu ekspozycji na ciepło zwykle zanika ona w ciągu kilku miesięcy. W przypadku dotkliwszych zmian lekarze zalecają smarowanie chorych miejsc kremem lub maścią z dodatkiem kortykosteroidów. Jeżeli dostępny bez recepty środek zawierający hydrokortyzon w stężeniu 10 mg/g okaże się nieskuteczny, należy skonsultować się z dermatologiem. Nienaturalne wybarwienie skóry może nie znikać latami. Ratunkiem mogą być wtedy m.in. zabiegi laserowe.

Kładąc urządzenie na ciele, często zakrywamy wylot powietrza chłodzącego dysk . To właśnie największe zagrożenie dla skóry, ale też komputera, który może się po prostu przegrzać.

Środki ostrożności przy korzystaniu z laptopa

Przenośne urządzenia elektroniczne należy trzymać na blacie stołu lub biurka, dedykowanym stojaku lub podkładce na kolana, stoliku do kawy czy nawet torbie na laptopa, nigdy jednak bezpośrednio na ciele.

Nazwa „laptop” może być przy tym dla wielu osób mylna, gdyż bywa tłumaczona z języka angielskiego jako urządzenie stawiane na udach lub brzuchu – „lap” oznacza bowiem płaską powierzchnię między talią i kolanami osoby siedzącej lub półleżącej, nazywaną u nas dawniej łonem. Tymczasem określenie przenośnego komputera to tak naprawdę skrót od jego pełnej anglojęzycznej nazwy, tj. Lightweight Analytical Platform Total Optimized Power.

Nie należy zapominać, że urządzenia elektroniczne emitują one promieniowanie elektromagnetyczne, które zakłóca naturalne pole EM wytwarzane przez organizm. Choć jest szeroko stosowane w wielu sprzętach wokół nas, wciąż nie potwierdzono braku jego negatywnego wpływu na zdrowie, na co istnieje wiele nieuznawanych powodów. Na pewno powinny unikać go dzieci oraz kobiety w ciąży ze względu na możliwe zagrożenie dla rozwijającego się płodu.