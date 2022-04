Te warzywa posadzisz ponownie! Zamiast wyrzucać resztki, wyhoduj z nich pyszne warzywa i zioła

Coraz częściej chcemy gotować w duchu zero waste, czyli nie marnować jedzenia. Zamiast wyrzucać obierki z ziemniaka, możemy upiec warzywo w całości. Końcówki warzyw lub pestki mogą urozmaicić domowy ogródek warzywny. Sprawdź, z jakich roślin można wyhodować jadalne warzywa.

Wiele warzyw i owoców można uprawiać w ziemi. Niektóre z nich w naszym klimacie mogą nie uzyskać pełni możliwości. Na przykład drzewko awokado będzie atrakcyjnie wyglądać na parapecie, ozdabiając wnętrze pięknymi zielonymi liśćmi, ale już na zaowocowanie nie trzeba liczyć. Biorąc to pod uwagę, zebraliśmy najprostsze warzywa, które można posadzić w przydomowym ogródku lub na parapecie. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć warzywa do domowej uprawy

Jak posadzić imbir?

W prosty sposób można posadzić korzeń imbiru. W sklepie warto wybierać jędrny, niewysuszony korzeń, który ma wypustki, które puszczą korzenie. Imbir powinien najpierw ukorzeniać się w wodzie, a następnie umieści w doniczce z ziemią. Takie kiełki imbiru świetnie sprawdzą się do dań kuchni azjatyckiej.

Jak sadzić czosnek?

Miłośnikom szczypiorku powinien zasmakować zielone łodyżki czosnku. Wystarczy jeden ząbek czosnku wsadzić do ziemi i czekać aż pojawią się pierwsze pędy. Warto pamiętać o delikatnym nacięciu ząbków czosnku i głębokim posadzeniu w ziemi. Świeży czosnek będzie znakomitym dodatkiem do kanapek, past jajecznych, jajecznicy lub zup kremów.

Jak wyhodować szczypiorek z cebuli?

Skoro mowa o szczypiorku to przypominamy, że powstaje on z włożonej do wody cebuli. Resztę korzenia na początku należy włożyć do wody, aż wypuści delikatne korzenie. Następnie cebulę wstawia się do ziemi i czeka na pierwsze pędy szczypiorku. Taki domowy szczypiorek można użyć tak jak czosnek. Trudno wyobrazić sobie azjatycki ramen bez garści szczypiorku na wierzchu.

Ziemniaki – domowa uprawa

Ziemniaki przechowywane w ciepłym i wilgotnym miejscu same zaczynają kiełkować. Wystarczy takiego ziemniaka pokroić na duże części. W takim przypadku można wsadzić ziemniaka do gleby. Ziemniaki, gdy zakwitną na żółto, zielono lub fioletowo będą ozdobą balkonu.

Jak długo rośnie sałata?

Końcówki sałaty, które często lądują w koszu na śmieci lub kompostowniku można użyć do wyhodowania nowego warzywa. Wystarczy wstawić je do wody. Sałata rośnie około miesiąca. Szczególnie te ze środka zaczną ponownie odrastać i mogą posłużyć jako dodatek do obiadu.

Marchewka – pyszna natka

Górne końcówki z marchewki można zachować do wyrośnięcia aromatycznej natki. Jeśli chcecie wypróbować inne warzywa niż tylko natka pietruszki, to będzie sposób dla was. Najpierw około trzycentymetrowy kawałek należy wstawić do pojemnika z wodą, a następnie wstawić do doniczki z ziemią.

Jak wyhodować pomidory?

Jednym z najbardziej satysfakcjonujących warzyw, które można samemu wyhodować, są pomidory. Wymaga to cierpliwości, gdyż małe pestki wyjęte z pomidorów należy najpierw trzymać na wilgotnej ligninie. A gdy zaczną kiełkować, można posadzić je w ziemi w ciepłym i dobrze nasłonecznionym miejscu. Poza tym pomidory potrzebują intensywnego podlewania. Gotowe warzywa, które pod względem botanicznym są owocami, będą niezwykle aromatyczne.

Mięta i inne zioła w kuchni lub na balkonie - to proste

W domowych warunkach można posadzić też zioła. Na przykład bazylia, melisa i mięta świetnie rozrosną się na parapecie. Świeże gałązki trzeba uciąć i wstawić do pojemnika z wodą do pojawienia się korzonków. Ukorzenione można wsadzać do gleby. Rozmnożone zioła mogą posłużyć do sałatki, zimnych napojów i deserów.

Jak wyhodować mango z pestki?