Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Wśród nich sprzęty, które na pewno masz w domu. Są podłączone? Wyciągnij wtyczkę z gniazdka. LISTA

Klasy energetyczne. Co musisz wiedzieć?

Klasa energetyczna to po prostu wskaźnik zużycia prądu przez konkretne urządzenie. Jego skala dostosowana jest do wymogów, które zatwierdzono w Unii Europejskiej. Przedstawiona jest w formie kolorowej skali od koloru zielonego do czerwonego, a każdemu z nich odpowiada konkretna litera.

Klasę efektywności energetyczne odczytamy łatwo, bo z prawego boku skali prezentuje ją czarny wskaźnik opatrzony literą. Zawsze jest umiejscowiony na wysokości odpowiedniej klasy.

Klasa energetyczna dotyczy części urządzeń. Ustalono je dla telewizorów, monitorów, pralek, pralkosuszarek, zmywarek, chłodziarek, zamrażarek oraz oświetlenia.