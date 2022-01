Te rośliny posiej już w styczniu, by latem mieć balkon i ogród pełne kwiatów! Radzimy, nasiona jakich roślin wykorzystać

Co trzeba zapewnić roślinom – temperatura i światło

Co posiać na rozsady w styczniu

Styczniowe rozsady – zalety i wady

W styczniu możemy przygotować pierwsze rozsady, głównie kwiatów. Ma to swoje zalety i wady. Niewątpliwą zaletą jest to, że uzyskamy dużo kwiatów znacznie mniejszym kosztem, niż gdybyśmy kupowali gotowe sadzonki. Natomiast wadą – że musimy w ich przygotowanie włożyć więcej czasu i pracy. Trzeba także mieć odpowiednie warunki, czyli przede wszystkim sporo miejsca, które będzie bardzo jasne oraz ciepłe.

Co posiać na rozsady w styczniu

W styczniu sieje się przede wszystkim kwiaty, najczęściej uprawiane na balkonach, ale wszystkie je można sadzić także na rabatach. Większość to gatunki jednoroczne, których sadzonki trzeba przygotować co roku, choć są wśród nich rośliny (np. pelargonie), które raz wyhodowane, można uprawiać przez wiele lat, trzeba im jednak zapewnić odpowiednie warunki zimowania.

Zobacz w galerii, co posiać na rozsady w styczniu i jakie warunki zapewnić roślinom.