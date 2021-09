Te produkty wzmacniają odporność. Co jeść, by nie chorować? Wzbogać dietę o jedzenie bogate w witaminy, czy antyoksydanty

Co jeść, by nie chorować? Sięgnij po produkty, które wzmacniają odporność

Badania nad wpływem składników pokarmowych, takich jak witaminy, związki mineralne, antyoksydanty i kwasy tłuszczowe, na działanie układu odpornościowego to temat stosunkowo świeży. Wynika jednak z nich jasno - po pewne produkty warto sięgać regularnie nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale przez cały rok. Przeczytaj w galerii zdjęć, co warto dodać do swojego codziennego jadłospisu, by poprawić swój stan zdrowia oraz samopoczucie.