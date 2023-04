Te produkty ułatwią zasypianie. Zjedz je na kolację i zapomnij o bezsenności czy wybudzaniu się w nocy. Co ułatwia zasypianie?

Produkty, które ułatwiają zasypianie. Co warto zjeść na kolację?

Warto zadbać o odpowiedni posiłek przed snem . Kolacja powinna być lekkostrawna, zatem wyeliminuj smażone i grillowane posiłki oraz zawierające duże ilości tłuszczu. Postaw na produkty zawierające tryptofan, ponieważ wspomaga on wydzielanie melatoniny i ułatwia zasypianie. W galerii podpowiadamy, co warto jeść na kolację.

Przed pójściem do łóżka należy zadbać o odpowiednie warunki panujące w sypialni. Pomieszczenie do spania powinno być dobrze przewietrzone, a temperatura wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza. Warto wyeliminować niepotrzebne źródła światła, ponieważ zmniejszają one produkcję melatoniny, czyli hormonu ułatwiającego zasypianie.

Dobrym pomysłem może okazać się również usunięcie z sypialni zegara, ponieważ głośne cykanie niektórych rozprasza i utrudnia zaśnięcie.

Każdego dnia należy kłaść się spać o tej samej porze, ponieważ dzięki temu nie zakłócimy rytmu dobowego. Warto jednak pamiętać, aby nie próbować zasypiać na siłę. W przypadku, gdy zasypianie zajmuje zbyt dużo czasu, warto wstać na chwilę, przewietrzyć pomieszczenie i dopiero wtedy położyć się ponownie.