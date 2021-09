Te objawy mogą świadczyć o alzheimerze. Sprawdź 10 głównych symptomów choroby Alzheimera, które rozwijają się jako pierwsze

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji (otępienia), czyli utraty funkcji poznawczych, takich jak myślenie, pamięć czy logiczne rozumowanie, oraz zdolności związanych z zachowaniem, która ma negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jest wywołana przez zmiany neurodegeneracyjne w mózgu, czyli uszkodzenia komórek nerwowych.

Do rozwoju demencji tylko w 30-40 proc. przypadków przyczyniają się inne choroby, m.in. Parkinsona i Huntingtona, czy niektóre formy stwardnienia rozsianego.

Choroba Alzheimera, a zwłaszcza czynniki i mechanizm jej rozwoju, wciąż są przedmiotem badań. Choć wiadomo, że powstają w wyniku procesów zapalnych związanych ze stresem oksydacyjnym, do tej pory nie udało się ustalić, co dokładnie inicjuje zmiany w mózgu. Przyczyniają się one do powstawania złogów zawierających specyficzne związki w postaci białka tau i amyloidu. Ich obecność powoduje zakłócenia przewodnictwa nerwowego, prowadzi do utraty połączeń między komórkami nerwowymi i całymi ich grupami.