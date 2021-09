Te dzikie owoce występują jesienią i są idealne na przetwory. Dereń, pigwowiec, rokitnik, kalina. Poznaj ich właściwości Anna Rokicka-Żuk

Dzikie owoce rosnące w lasach, na nieużytkach czy w ogrodach to smaczny i wartościowy surowiec do przygotowania domowych przetworów. Dzięki bogactwu przeciwzapalnych związków aktywnych, cennych witamin, związków mineralnych i błonnika nie tylko wzbogacą zimową dietę, ale też pomogą zadbać o oporność i leczyć częste dolegliwości i choroby. Sprawdź, jak działają!

Jesień to czas, w którym owocują także te mniej znane dary natury. Wśród nich dereń, rokitnik, tarnina, pigwowiec, dzika róża, czy głóg. Nadają się one idealnie do przygotowania przetworów, suszów oraz nalewek. Dzięki bogactwu związków aktywnych mają one właściwości witaminizujące, przeciwzapalne, wspomagające profilaktykę współczesnych chorób, a nawet lecznicze! Sprawdź, które dzikie owoce są najbardziej polecane, jak działają i jak je przetwarzać, a także których z nich lepiej nie zbierać!