Te drzewa i krzewy przytnij już styczniu i lutym. Ale nie ze wszystkim trzeba się spieszyć! Sprawdź, co i jak prawidłowo przyciąć już zimą

Co tnie się w styczniu? Drzewa i krzewy owocowe

Zimowe cięcie drzew i krzewów

Zimą ogród wydaje się być całkowicie uśpiony, jednak nawet wtedy nadal wymaga naszej troski. Wprawdzie nie trzeba poświęcić mu tyle uwagi co wiosną, ale są prace, które najlepiej wykonać właśnie o tej porze roku. Należy do nich cięcie drzew i krzewów oraz niektórych pnączy. Przeprowadzone zimą lub na przedwiośniu, gdy jeszcze nie ruszyła pełna wegetacja, a soki w tkankach roślin nie zaczęły intensywnie krążyć, pozwala roślinom szybciej zregenerować się po zabiegu i nie naraża ich na utratę cennej wody oraz zawartych w niej związków mineralnych (niektóre rośliny cięte zbyt późną wiosną, mogą „płakać” czyli tracić szczególnie dużo soków, co bardzo je osłabia np. winorośl, aktinidia).