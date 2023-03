Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA

Te bajki oglądał każdy. Zobacz listę najpopularniejszych seriali animowanych minionych czasów!

Dostęp do TV również był szerszy, pojawiło się sporo kanałów, a za tym i nowych emisji kreskówek.

Na czym polegał fenomen bajek w latach 90.? Po pierwsze, telewizja była jednym z głównych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci, gdy już musiały z dworu wrócić do domu.

Co wyróżniało bajki z lat 90., to posiadany charakterystyczny styl, który przyciągał dzieci i młodzież. Często były to kreskówki o superbohaterach, postaciach z fantasy lub zwierzętach z antropomorficznymi cechami, a więc cechami ludzkimi.

Ostatecznie, kreskówki z lat 90. stały się kulturowym fenomenem, który pozostaje popularny do dziś. Wiele ludzi dorastało z tymi animowanymi filmikami i teraz, jako dorośli, nadal cenią je za nostalgiczne wspomnienia, jednocześnie przenosząc swoją fascynację na swoje dzieci.