Tatrzański Park Narodowy zamyka część szlaków. „Ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nie do uniknięcia”

Dlaczego szlaki w TPN są zamykane?

Zawsze staramy się, aby remonty miały jak najmniejszy wpływ na organizację ruchu turystycznego, ale ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nie do uniknięcia. Z uwagi na długo zalegającą pokrywę śnieżną w wielu miejscach remonty są możliwe tylko latem. Trudno również wyznaczyć dokładne terminy z powodu zmiennej pogody – czytamy na stronie parku.

Flickr.com / Olgierd Rudak / CC BY 2.0

Trasy, na których będą prowadzone prace

Pierwszą zamkniętą trasą będzie ta prowadząca ze Skrajnego Granatu do przełęczy Krzyżne (w obu kierunkach). Od 10 lipca 2023 roku, turyści będą musieli obejść się smakiem i obrać inny kierunek pieszych wycieczek. Nie wiadomo jeszcze, jak na jak długo szlak pozostanie zamknięty – TPN przewiduje, że będzie to ok. 3-5 dni.