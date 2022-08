Tanie wakacje 2022 w Gruzji. Ceny wyjazdów last minute, koszty wycieczek all inclusive. Czy opłaca się organizować wyjazd samodzielnie?

tawatchaiprakobkit, iStock / Getty Images Plus

Gruzja oferuje turystom słoneczne plaże nad ciepłymi wodami Morza czarnego, pyszne dania podlane słynnym winem i wysokie góry Kaukazu, które jak magnes przyciągają poszukiwaczy mocnych wrażeń. Chociaż Gruzja leży bardzo daleko, wakacje w tym kraju nie muszą kosztować fortuny. Ile kosztują wyjazdy last minute do Gruzji, jakie są ceny ofert all inclusive i czy opłaca się samodzielnie zorganizować wyjazd, zamiast zdawać na biuro podróży? Zapraszamy do naszego przewodnika cenowego: Tanie wakacje w Gruzji są możliwe.

Gruzja: na pograniczu dwóch kontynentów

Gruzja leży na pograniczu Europy i Azji, w rejonie Kaukazu Południowego. Jej główne atuty to wysokie i piękne góry, ciepłe Morze Czarne, a także smaczna kuchnia i słynne wina. Sezon wakacyjny przypada w Gruzji w tym samym czasie, co w Polsce. W sierpniu nadal jeszcze obowiązują ceny wakacyjne, wrzesień to miesiąc przejściowy, a w październiku jest już po sezonie. Chociaż Gruzja leży daleko, wypoczynek w tym pięknym kraju wcalenie nie musi być bardzo drogi. Jak już udowadnialiśmy, czasem nawet w najbardziej popularnych turystycznych krajach można spędzić wakacje za 2000 zł. Ile dokładnie mogą kosztować wakacje w Gruzji w ofercie last minute w sierpniu 2022, a ile all inclusive w we wrześniu lub październiku? Czy opłaca się zorganizować wypoczynek w Gruzji na własną rękę? Wyliczamy koszty wyjazdu i podpowiadamy, jak oszczędzić pieniądze.

Wakacje 2022 w Gruzji. Ofert jest całkiem sporo

Polskie biura podróży mają dość bogatą ofertę wycieczek wakacyjnych do Gruzji. Większość to częściowe all inclusive ze śniadaniami, choć mogą się trafić także oferty uwzględniające pełne wyżywienie. Nie brakuje także wycieczek objazdowych dla osób chcących poznać bliżej kulturę, historię i przyrodę całej Gruzji, a nie tylko nadmorskie kurorty.

Najwięcej ofert polskich biur podróży skupia się na czarnomorskim wybrzeżu Gruzji, gdzie największym ośrodkiem jest Batumi, lub na stolicy kraju, Tbilisi, gdzie rozrywek nie brakuje przez cały rok. Gruzja leży daleko od Polski, na pograniczu Europy i Azji, dlatego jedynym opłacalnym środkiem transportu na gruzińskie wakacje jest samolot. Wyloty odbywają się z wielu miast Polski, najczęściej z Warszawy, Katowic i Wrocławia. Stolica Gruzji, Tbilisi, łączy stare tradycje z nowoczesną architekturą i sztuką. Lukas Bischoff, iStock / Getty Images Plus

Wakacje last minute w Gruzji w sierpniu 2022

Można jeszcze znaleźć okazje na tanie wakacje w Gruzji na sierpień 2022. Biuro Itaka oferuje kilka wycieczek zorganizowanych, których ceny zaczynają się od 2349 zł za osobę za 7 dni i kończą na niecałych 5000 zł. Najtańszą ofertę Gruzji last minute ma biuro Rainbow: trwająca 7 dni wycieczka objazdowa „Ach Batumi. Gruzja Light” kosztuje 2309 zł za osobę. Zorganizowane wycieczki objazdowe to świetny sposób na to, by nie tylko wypocząć, ale także poznać lepiej Gruzję i jej mieszkańców.

Itaka oferuje też polskim klientom pobyt all inclusive w luksusowym hotelu Castello Mare & Wellness Resort nad samym Morzem Czarnym. Takie wakacje kosztują 3699 zł od osoby za tygodniowy pobyt.

Gruzja na wrzesień i październik 2022