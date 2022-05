Tanie bilety: miesiąc podróżowania po Niemczech za 9 euro. Wyjątkowa promocja na wakacje 2022

Atrakcje turystyczne Niemiec. Co warto zobaczyć?

Tak tanio jeszcze nie było. Miesiąc podróżowania za 9 euro

Tanie bilety mają pomóc rozruszać niemiecką turystykę

Bilety na pociągi w Niemczech są zazwyczaj dość drogie. Bilet dobowy w Berlinie kosztuje ok. 9 euro, W Monachium za pojedynczy przejazd kosztują ok. 4 euro, bilet całodzienny na wszystkie połączenia kosztuje 40 euro. Wprowadzenie biletu miesięcznego za 9 euro to więc cenowa rewolucja.