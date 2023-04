Tanie bilety lotnicze mogą być jeszcze tańsze. Sprytna strona internetowa podpowiada, jaka jest szansa na to, że cena jeszcze spadnie

Jak wybrać najtańsze bilety lotnicze na wymarzone wakacje?

Okazuje się, że są na to sposoby. W Internecie można znaleźć specjalne wyszukiwarki, które specjalizują się w analizie zmian cen biletów lotniczych i podpowiadaniu użytkownikom, czy wybrane przez nich bilety mogą jeszcze stanieć. Jak to działa i gdzie w sieci znaleźć takie narzędzia?

Strona internetowa przewiduje szanse na spadek cen biletów lotniczych

Jedną z najbardziej zaawansowanych wyszukiwarek najtańszych biletów lotniczych jest AirHint. Portal używa zaawansowanych algorytmów, dostosowanych do największych popularnych tanich linii lotniczych w Europie i na świecie. Algorytmy opracowane zostały dla każdej linii osobno, tak by zmaksymalizować ich skuteczność.

Co daje AirHint? Strona wyszuka dla Was tanie loty do wybranego miasta i podpowie Wam, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że cena biletu jeszcze spadnie. Dzięki temu będziecie wiedzieć, czy opłaca się dokonać rezerwacji już teraz, czy raczej trochę poczekać.

Jak działa wyszukiwarka najtańszych lotów? Wejdźcie na stronę airhint.com, najlepiej w trybie Incognito. Wpiszcie w wyszukiwarkę interesujące Was lotnisko docelowe i to, z którego chcecie wystartować. Podajcie preferowane terminy podróży. Airhint wyszuka dla Was tanie bilety. Zobaczycie także procentowy wskaźnik. Oznacza on szansę na to, że cena biletu na danej trasie jeszcze spadnie. Wyszukiwarka podpowie Wam też wprost, czy warto poczekać jeszcze z rezerwacją biletu.