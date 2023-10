Tani weekend we Włoszech. 10 najtańszych miast Italii, które możecie zwiedzić za grosze. Nocleg dla dwojga nawet tylko 300 zł Redakcja

Włochy zachwycają o każdej porze roku, ale są takie okresy, kiedy zwiedzanie Italii jest wyjątkowo tanie. Taki okres zaraz się zacznie – właśnie wtedy najbardziej opłaca się zaplanować wycieczkę do Włoch! Wyszukaliśmy dla was 10 najtańszych włoskich miast i miasteczek na weekend czy nawet cały urlop jesienią i zimą. To zachwycające zakątki poza radem większości turystów, gdzie możecie wypocząć dosłownie za grosze, z weekendowym noclegiem w niezłym hotelu za ledwie 300 zł.