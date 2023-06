Tani sposób na stres, zmarszczki i libido. Prosto z krzaczka wrzuć do filiżanki i zalej wodą. Pięknie pachnie i rewelacyjnie smakuje

Jaśmin znany jest przede wszystkim z pięknego zapachu. Jego kwiaty służą do aromatyzowania herbat, deserów, a także perfum i kosmetyków. Jaśminem mylnie określa się również jaśminowiec, który w Polsce jest bardzo popularny i właśnie kwitnie, a jego niesamowity zapach unosi się w powietrzu. Obie rośliny, mimo różnic mają wiele podobnych właściwości zdrowotnych – wspierają serce, działają odprężająco, odmładzają i wzmacniają libido. Sprawdź, czym różni się jaśmin od jaśminowca. Wypróbuj też przepis na herbatę jaśminową i nalewkę.

Jaśmin to nie to samo co jaśminowiec

Jaśmin i jaśminowiec są ze sobą mylone głównie ze względu na podobieństwo nazw oraz charakterystyczny, intensywny zapach białych, delikatnych kwiatów. Jednak to dwie różne rośliny. Jaśmin to pnącze z rodziny oliwkowatych, które obejmuje ok. 200 gatunków. Pochodzi z Azji i naturalnie występuje głównie na Kaukazie, w Iranie, Afganistanie, Pakistanie i Nepalu. Rośnie również w cieplejszych strefach innych kontynentów, w Polsce natomiast uprawiany jest głównie jako roślina doniczkowa. Jego pnącza mogą osiągać długość nawet 10 metrów, jednak hodowany w doniczce zwykle jest dużo mniejszy. Wśród wielu gatunków najpopularniejszy jest jaśmin lekarski (Jasminum officinale), którego kwiaty i liście chętnie wykorzystuje się do aromatyzowania herbat, napojów, deserów, a także kosmetyków do kąpieli i pielęgnacji ciała, twarzy i włosów oraz odświeżaczy powietrza czy pościeli.

Czytaj także: Aromatyczna nalewka z bzu lilaka na stawy, wątrobę i pasożyty. To tani środek na reumatyzm i dnę moczanową oraz ból głowy. Wypróbuj przepis Natomiast mylony z jaśminem jaśminowiec to krzew z rodziny hortensjowatych, który obejmuje 45 gatunków. Najbardziej popularnym z nich jest występujący również w Polsce jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius L.). Jest to mało wymagający, wieloletni i mrozoodporny krzew dorastający do ok. 3 metrów wysokości. Podobnie jak jaśmin posiada on białe kwiaty o intensywnym i przyjemnym zapachu. Krzew ten jest ozdobą wielu ogrodów i parków, a do tego ma także właściwości aromaterapeutyczne, ponieważ jego zapach uspokaja, koi nerwy i odstresowuje. Jaśminowiec najbardziej intensywnie pachnie wieczorem, gdy temperatura spada. Jego zapach nieodłącznie kojarzy się z przyjemnym, ciepłym, letnim dniem, ponieważ kwitnie w maju i czerwcu.

Właściwości lecznicze i aromaterapeutyczne jaśminu

Kwiaty jaśminu zawierają alfa terpineol, benzaldehyd, octan benzylu, kwas benzynowy, alkohol benzylowy, eugenol, farnezol, gernaiol, jasmon, nerolidol, octan linalilu, kwas salicylowy i wanilinę. Jaśmin stosowany jest w chorobach wątroby takich jak zapalenie czy marskość wątroby, a także w celu łagodzenia bólu brzucha w przebiegu ostrej biegunki, ponieważ działa rozkurczowo. Wspomaga także pracę serca i układu krwionośnego, stosowany jest w profilaktyce udaru. Ma właściwości przeciwnowotworowe, ponieważ zwalcza wolne rodniki, które w głównej mierze odpowiadają za rozwój raka oraz przyspieszają procesy starzenia się organizmu. Działa relaksacyjnie i uspokajająco, pozwala się wyciszyć i odprężyć. Jaśmin jest także uważany za afrodyzjak, ponieważ dodaje energii, wzmacnia siły witalne i wzmaga popęd seksualny.

Czytaj także: Ten darmowy kosmetyk i lek rośnie na drzewie. Zbieraj właśnie teraz. Wygładzi cerę, nawilży włosy, pomoże na bezsenność. Wypróbuj przepisy Jaśmin posiada wiele cennych właściwości: wspomaga działanie układu sercowo-naczyniowego,

ma właściwości przeciwutleniające, zwalcza wolne rodniki,

ma właściwości przeciwnowotworowe,

zwiększa odporność,

działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,

leczy zaparcia,

działa relaksacyjnie i odprężająco,

ułatwia zasypianie i zwalcza bezsenność,

wspomaga funkcje poznawcze,

zwiększa odporność na stres,

wspomaga trawienie,

przyspiesza metabolizm i odchudzanie,

przyspiesza gojenie ran,

zapobiega rozwojowi cukrzycy typu 2,

działa rozkurczowo, dzięki czemu łagodzi bolesne miesiączkowanie oraz bóle brzucha,

reguluje cykle miesiączkowe,

wspiera płodność,

wzmacnia libido.

Jaśminowiec uspokaja i odmładza

Kwiaty jaśminowca zawierają flawonoidy i olejek eteryczny bogaty w farnezol (30-40 proc.), nonanal, nopinon, epoksyd humulenowy, terpinolen, nezukol, umbelulon. W olejku ze świeżych kwiatów dominuje epi-13-manool i izolongifolol.

Wiele cennych właściwości mają także liście jaśminowca, które zawierają kumarynowce, fitosterole, trójterpeny (kwas ursolowy, kwas oleanolowy), olejek eteryczny bogaty w tlenki linalylu, acetofenon, jasmon, benzoesan 3-heksenylu, aldehyd 2-aminobenzoesowy, limonen, linalol, aldehyd benzoesowy, estry kwasu salicylowego (np. metylu), geraniol. W liściach są obecne fenolokwasy (kwas gentyzynowy, waniliowy, kawowy, cynamonowy), leukoantocyjanidyny, garbniki, flawonoidy (kwercetyna), saponiny, sacharydy. Dzięki tak bogatemu składowi kwiaty i liście jaśminowca posiadają właściwości: uspokajające,

przeciwzapalne,

antyseptyczne,

przeciwbakteryjne,

antyoksydacyjne, zwalcza wolne rodniki,

rozkurczowe,

napotne,

obniżające ciśnienie krwi,

regulujące poziom cholesterolu we krwi.

Nalewka i napar z kwiatów i liści jaśminowca

Z tego względu, że jaśminowiec jest łatwiej dostępny w naszym klimacie niż jaśmin można z niego w prosty i tani sposób przygotować różne przetwory o właściwościach leczniczych. Przetwory z kwiatów i liści jaśminowca takie jak napar do picia, przemywania skóry lub płukania błony śluzowej czy nalewka pomagają w leczeniu nadciśnienia, stanów zapalnych gruczołu krokowego, miażdżycy, zaburzeń trawiennych i stanów zapalnych dziąseł oraz miejsc intymnych.

Kwiaty najlepiej jest zbierać rano i suszyć rozłożone na płasko w pełnym słońcu. Po ok. 3-4 godzinach zasuszone kwiaty zebrać i zamknąć szczelnie w szklanym pojemniku. Jak donosi fitoterapeuta dr Henryk Różański wodne i wodno-alkoholowe wyciągi z jaśminowca usuwają wolne rodniki i nadtlenki, stabilizują strukturę błon komórkowych, hamują także rozwój bakterii takich jak Escherichia coli czy Staphylococcus aureus wywołujących zakażenia przyranne, posocznicę, zapalenie ucha środkowego i zapalenie płuc. Nalewkę w proporcji 1:3 na alkoholu 40-60 proc. należy pić po 5 ml 2-3 razy dziennie. Po rozcieńczeniu z wodą można stosować do okładów i przemywania. W stanie nierozcieńczonym do pędzlowania. Napar z kwiatów jaśminowca przygotowuje się zalewając 2 łyżki surowca szklanką gorącego mleka lub wody. Należy pić po 2-3 szklanki naparu dziennie. Napar z liści przygotowuje się w ten sam sposób i spożywa w takiej samej ilości z tą różnicą, że wykorzystuje się 1 łyżkę liści na 1 szklankę wrzącej wody. Naparem można także płukać jamę ustną i gardło przy bólu i stanach zapalnych. Sprawdzi się on również do okładów i przemywania skóry trądzikowej, z wypryskami i stanami zapalnymi pochodzenia bakteryjnego.

Zastosowanie jaśminu i jaśminowca w kuchni i kosmetyce

W kuchni zarówno jaśmin, jak i jaśminowiec używane są do aromatyzowania napojów, mrożonych deserów mlecznych, słodyczy, wypieków, galaretek i puddingów. Najbardziej znana jest herbata jaśminowa, która ma działanie relaksujące i odprężające, dodaje energii i sił witalnych, ale równocześnie ułatwia zasypianie i przeciwdziała bezsenności, ponieważ reguluje zegar biologiczny i niweluje stres.

Cennym składnikiem jaśminu i jaśminowca są zawarte w kwiatach tych roślin olejki eteryczne, które od tysięcy lat używane są w wielu częściach Azji jako naturalny lek na depresję, lęk, stres i bezsenność. Olejek jaśminowy pozyskiwany z kwiatów, ale też naturalnie unoszący się zapach tych kwiatów w powietrzu działa relaksacyjnie i antydepresyjnie, pozawala się odprężyć, wpływa na poprawę nastroju i zmniejsza stres. Dodaje też energii, wzmacnia siły życiowe i libido, dzięki czemu uznawany jest także za afrodyzjak.

Olejek jaśminowy ma piękny, niezwykle silny i trwały zapach, dlatego chętnie wykorzystywany jest w produkcji perfum, a także balsamów i dezodorantów do ciała. Wyciągi z kwiatów jaśminu stosowane są również w kremach do twarzy do cery dojrzałej, ale też młodzieńczej i trądzikowej, ponieważ działają silnie nawilżająco, kojąco i przeciwbakteryjnie oraz przyspieszają gojenie ran, niwelują działanie wolnych rodników i uelastyczniają skórę.

Jak zrobić herbatę jaśminową?

Herbatę jaśminową można kupić gotową w sklepie, ale można ją też przyrządzić samodzielnie zarówno z płatków kwiatowych jaśminu, jak i jaśminowca. Wystarczy do liściastej zielonej, białej, czarnej herbaty lub rooibos dodać zasuszone płatki jaśminu lub jaśminowca i zalać 1 łyżkę mieszanki szklanką gorącej, ale nie wrzącej wody, ponieważ za gorąca woda może spowodować gorzki smak herbaty. Jeśli mieszanka jest na bazie zielonej herbaty zalewamy ją wodą o temperaturze 70-80 st. C, białej - 75-95 st. C, a czarną i rooibos 95-100 st. C. Zaparzać od 30 sekund do 3 minut, odcedzić i pić jak zwykłą herbatę. Płatki jaśminu można również parzyć samodzielnie, bez dodatków herbat.

Herbatę można również aromatyzować świeżymi płatkami kwiatowymi, jednak jest to bardziej czasochłonne. W tym celu należy do wybranej herbaty liściastej dodać taką samą porcję świeżych płatków jaśminu lub jaśminowca i zamknąć je w szklanym słoiku. Trzeba jednak pamiętać, żeby po ok. dobie wyjąć płatki kwiatowe, ponieważ zbyt długo trzymane w zamkniętym naczyniu mogą zacząć gnić.

Przeciwwskazania do stosowania jaśminu i jaśminowca

Herbata jaśminowa oraz inne przetwory jaśminu do spożycia nie są zalecane kobietom w ciąży. Olejek jaśminowy zawarty w płatkach może bowiem powodować skurcze i przyczynić się do wystąpienia poronienia lub przedwczesnego porodu.

Jaśmin jest także przeciwwskazany w przypadku matek karmiących piersią, ponieważ jego składniki mogą wywoływać reakcje alergiczne. Z tego samego powodu na jego zastosowanie powinni uważać także alergicy. Jaśmin stosowany zewnętrznie w kosmetykach lub w postaci naparów do przemywania ran czy skóry może powodować także podrażnienia, jeśli jest używany zbyt często lub w zbyt wysokich stężeniach.

Jacek Miciuda - Badania USG w Rzeszow