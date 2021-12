Talenty Gallupa. Czy można wykorzystać wyniki CliftonStrengths w rekrutacji? Ekspert odpowiada

Badanie CliftonStrengths nie jest narzędziem rekrutacyjnym a jednocześnie może być bardzo pomocne przy rekrutacji. Paradoks? Nie, po prostu odpowiednie użycie narzędzia jakim jest to badanie – wyjaśnia certyfikowany trener Instytutu Gallup, Dominik Juszczyk.

Poznanie mocnych stron kandydata może ułatwić decyzję o zatrudnieniu. Jak wykorzystać tzw. Talenty Gallupa w rekrutacji?

Czym są tzw. Talenty Gallupa oraz test CliftonStrenghts?

Instytut Gallupa definiuje talent jako naturalną zdolność do doskonałości. Ludzie mogą uczyć się różnych umiejętności, rozwijać wiedzę i zdobywać doświadczenie, ale nie mogą nabyć talentu – to jest wrodzone. Kiedy dana osoba ma odpowiedni talent do swojej roli, jest pobudzana przez swoją pracę, rzadko myśląc o niej jako o „pracy” w ogóle. Test CliftonStrengths dostarcza szczegółowych informacji na temat każdej cechy. Pomaga to odkryć obszary, w których mamy największy potencjał do budowania życia i kariery na swoich mocnych stronach. Badanie można przeprowadzić online, po uiszczeniu opłaty. Test jest możliwy do wykonania tylko na oficjalnej stronie Instytutu, a na każde pytanie mamy 20 sekund. Nie można cofnąć się do poprzedniego pytania i zmienić odpowiedzi.

Badanie podzielono na dwie części. W wersji podstawowej otrzymujemy 5 głównych talentów, z dokładnym opisem oraz analizą, pomagającą rozwijać i wykorzystywać talenty w życiu. W pełnej wersji jest ich aż 34. Ich nazwy to: Aktywator (ang. Activator)

Analityk (ang. Analytical)

Bezstronność (ang. Consistency, dawniej Fairness)

Bliskość (ang. Relator)

Czar (ang. Woo)

Dowodzenie (ang. Command)

Dyscyplina (ang. Discipline)

Elastyczność (ang. Adaptability)

Empatia (ang. Empathy)

Indywidualizacja (ang. Individualization)

Integrator (ang. Includer, dawniej Inclusiveness)

Intelekt (ang. Intellection)

Komunikatywność (ang. Communication)

Kontekst (ang. Context)

Maksymalista (ang. Maximizer)

Naprawianie (ang. Restorative)

Odkrywczość (ang. Ideation)

Odpowiedzialność (ang. Responsibility)

Optymista (ang. Positivity)

Organizator (ang. Arranger)

Osiąganie (ang. Achiever)

Poważanie (ang. Significance)

Pryncypialność (ang. Belief)

Rozwaga (ang. Deliberative)

Rozwijanie innych (ang. Developer)

Rywalizacja (ang. Competition)

Strateg (ang. Strategic)

Uczenie się (ang. Learner)

Ukierunkowanie (ang. Focus)

Wiara w siebie (ang. Self-Assurance)

Wizjoner (ang. Futuristic)

Współzależność (ang. Connectedness)

Zbieranie (ang. Input)

Zgodność (ang. Harmony)

W jaki sposób może się przydać znajomość CliftonStrengths w czasie rekrutacji – wyjaśnia ekspert

Po pierwsze coraz więcej osób zna wyniki tego badania i używa go w opisywaniu siebie. Jeżeli zespoły HR znają to narzędzie i wiedzą czym są poszczególne talenty, mogą o tym swobodnie z kandydatami rozmawiać. Dzięki świadomości tego, z jakimi sposobami działania, myślenia i odczuwania są połączone poszczególne talenty, mogą lepiej opowiedzieć o tym jak taka osoba będzie pasować do zespołu lub projektu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

Działa to też w drugą stronę - znając talenty swoich pracowników, można obserwować jak te osoby pracują, budują relacje, wykonują swoje obowiązki i na tej podstawie nauczyć się obserwować pewne powtarzalne wzorce. A tę wiedzę, można wykorzystać w czasie prowadzenia rozmów z kandydatami i kandydatkami. Trzeci obszar, w którym można wykorzystać wiedzę o talentach w czasie rekrutacji, to dopasowanie osób uczestniczących w rekrutacji. Na podstawie wiedzy o talentach, można pomóc dobrać osoby, które mają łatwość wchodzenie w nowe relacje, opowiadania i komunikowania tego co jest ważne dla firmy. Jeżeli potrzebne są osoby na innym etapie rekrutacji - np. W czasie dnia próbnego w firmie, też wtedy można dobrać osoby z talentami, które pomogą zweryfikować umiejętności kandydatów i kandydatek.

W jaki sposób talenty budują pewność siebie i wewnętrzną siłę?

Nasze talenty możemy poznać poprzez certyfikowane badanie CliftonStrenght. Serwis poświęcony temu zagadnieniu wyjaśnia, że talenty i wiedza są ważne dla budowania własnej pewności siebie i siły do życia. Jednak to talenty mogą prawdziwie ponieść otwarte skrzydła. Są wrodzone i nie można ich zdobyć, w przeciwieństwie do umiejętności czy wiedzy. Na przykład, jako sprzedawca możesz poznać cechy swoich produktów (wiedza), możesz zostać przeszkolony w zadawaniu właściwych pytań otwartych (umiejętność), ale wrodzony dar przekonywania klienta do zaangażowania się we właściwym momencie, we właściwy sposób, musi występować naturalnie i nie można się jej nauczyć. Kluczem do odkrycia swojej mocy jest zidentyfikowanie swoich najbardziej dominujących talentów, a następnie uzupełnienie ich zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

