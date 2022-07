Taksówki tylko dla kobiet. W tych krajach zamówisz samochód prowadzony przez kobietę

Przewóz osób bywa niebezpieczny dla kobiet

Niestety problem niebezpiecznych przewozów dotyczy nie tylko konserwatywnych krajów w Afryce czy Azji, ale również Polski. W stolicy kilkanaście przypadków zdarzeń na tle seksualnym, związanych z przewozem osób, nagłaśniała Gazeta Wyborcza. Jej dziennikarze ustalili, że w samej Warszawie wszczęto ponad 20 postępowań związanych z takimi incydentami.

Trudno więc się dziwić, że korporacje posiadające aplikacje do przewozu osób zaczęły szukać rozwiązań, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kobiet. W lipcu br. Bolt wprowadził usługę „dla niej”, co stanowiło efekt współpracy z Feminoteką, organizacją kobiecą. Natomiast w lutym 2022 szlaki w Polsce przetarła sieć Free Now, pionier taksówek dla kobiet w Polsce. Jednak idea taksówek wyłącznie dla pań sięga już pierwszych dekad XXI wieku. Postanowiliśmy przypomnieć historię taksówkę tylko dla kobiet.