Takiego wzrostu powierzchni uprawy słonecznika w Polsce nikt się nie spodziewał. Juliusz Młodecki i Michał Nowacki o sytuacji [wideo]

Takiego wzrostu powierzchni uprawy słonecznika nikt się nie spodziewał

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powierzchnia uprawy słonecznika w Polsce w 2022 roku wyniosła blisko 65 tys. hektarów. To ogromny wzrost, jeśli spojrzymy na dane z sezonu 2021, kiedy ta uprawa zajmowała 19,5 tys. ha. Prawie 3,5 raza większy areał z roku na rok.

Rolnicy interesują się uprawą słonecznika, który docierał do nas z Ukrainy

- To jest bardzo ciekawa sytuacja, taki gwałtowny wzrost powierzchni uprawy słonecznika - mówi Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Tego się nikt nie spodziewał. To przekłada się na masę nasion. Możemy szacować, że mamy w tym roku w Polsce do dyspozycji 150 tys. ton nasion słonecznika.