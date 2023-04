Takie warunki trzeba spełnić żeby wziąć ślub w 2023 roku. Ślub od A do Z. Ślub kościelny, cywilny i ślub konkordatowy. Czym się różnią?

Sezon ślubny 2023. Kiedy się zaczyna?

Przyjęło się, że sezon ślubny co roku zaczyna się w maju a kończy się we wrześniu. To właśnie na te cztery miesiące najwięcej par ustala daty swojego ślubu.

Wynika to przede wszystkim z pogody, która w Polsce jest najbardziej przychylna właśnie w tym okresie. Młodym nie przeszkadza przesąd, jakoby maj miał być pechowym miesiącem dla zakochanych.

„W maju ślub – miłości grób”,

„Kto w maju ślubuje, ten szybko żałuje”

„Maj oszukuje, gdy miłość ślubuje”...

Takich złych wróżb dziś nikt już się nie boi i maj obecnie pozostaje jednym z najpopularniejszych miesięcy na zaślubiny.