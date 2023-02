Takie są zalety stosowania aloesu. Poznaj niezwykłe właściwości. Aloes do picia i na skórę. Jak stosować? Sprawdzone rozwiązania! SPRAWDŹ ▶

Aloes to roślina pochodząca z obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Występuje przede wszystkim w Afryce, ale także na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach. Obecnie uprawia się go na całym świecie ze względu na jego zastosowanie w medycynie naturalnej oraz w przemyśle kosmetycznym. W Polsce uprawiany jest w doniczkach, ale czy ten, który zdobi polskie stoły, regały i komody nieszczególnie nadaje się do wykorzystywania go w celach leczniczych?