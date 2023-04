Takie rosyjskie obiekty wojskowe widać na mapach Google w obwodzie kaliningradzkim. Co można zobaczyć na Google Maps? SPRAWDŹ

Jeszcze groźniejsze są rakiety „Iskander”, które trafiły do obwodu w październiku 2016 roku. „Iskandery” są zdolne do przenoszenia głowic z ładunkami jądrowymi, a ich maksymalny zasięg to nawet 700 kilometrów (według skromniejszych szacunków – 500). Ostatnio trafiły do obwodu jeszcze groźniejsze wyrzutnie Iskander-K - ich zasięg to 5500 km.