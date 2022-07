Takich pierogów z jagodami nigdy nie jedliście. Lepsze od tych, które robiły nasze babcie. Wyjątkowy przepis i kolor Tomasz Repeta

Trwa szał na jagody, a jak jagody, to koniecznie trzeba zrobić... pierogi. To klasyka polskiej kuchni i smak dzieciństwa, który pamiętamy z domów naszych babć. My przygotowaliśmy przepis na pierogi, jakich jeszcze nie jedliście. Są zdrowe, wegańskie, bez cukru i - co najważniejsze - przepyszne. Zobaczcie, jak je zrobić i wypróbujcie nasz przepis.