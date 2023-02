Taką emeryturę otrzymasz w 2023 roku. Ile na rękę dostaną seniorzy po waloryzacji? Sprawdź wyliczenia dla swojej emerytury. TABELA

Takie emerytury brutto i netto mają dostać seniorzy od marca 2023

Wyższe emerytury to efekt nowelizacji ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, którą przyjął Sejm. Według wyliczeń świadczenia emerytalne wzrosną o ok. 14 procent. W 2023 roku seniorzy otrzymają świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł (czyli 227,50 zł na rękę).