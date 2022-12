Tak trzeba dbać o żywą choinkę! Stosuj te triki, a świąteczne drzewko wytrzyma nawet do Trzech Króli

O żywe drzewko należy dbać. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Choinki tylko od sprawdzonych sprzedawców

Lasy Państwowe co roku informują, że świeże choinki, o ile kupujemy je z legalnych źródeł, są lepszym rozwiązaniem. Drzewko rozkłada się samo, nie dochodzi do zaburzania środowiska, a zapach i wygląd są nie do podrobienia. Choć sztuczna nie gubi igieł i można ją wykorzystać przez wiele sezonów, nie jest niestety ekologiczna.

Wśród żywych choinek królują świerki, jodły i sosny. Najlepiej w warunkach domowych radzi sobie jodła, najpóźniej gubi igły i brązowieje. Mniej odporny jest np. świerk pospolity, co ciekawe, to jego najczęściej wybierają Polacy.

Okres przedświąteczny odznacza się intensywnością - kupujemy prezenty, gromadzimy zapasy żywności, zawczasu lepimy pierogi. Na liście zadań jest też ubranie choinki. Decydując się na żywą, dość często kupujemy ją kilka, kilkanaście dni przed Wigilią.