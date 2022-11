Tak teraz mieszka Robert Lewandowski. Zaglądamy do nowego domu polskiego napastnika. Zobacz, jak żyje w Hiszpanii Anna Lewandowska z rodziną Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Sprawdzamy, jak urządził się w nowym domu Robert Lewandowski i Ania Lewandowska. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak prezentuje się ich hiszpańska rezydencja pod Barceloną. Zobacz kolejne slajdy, przesuwając zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Mieszko Piętka/AKPA.pl Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Robert Lewandowski w sobotę strzelił pięknego gola w meczu z Arabią Saudyjską podczas mundialu w Katarze. Dodatkowo zaliczył w tym niezapomnianym spotkaniu asystę. To kolejny spektakularny sukces napastnika i kapitana naszej drużyny narodowej w piłce nożnej. Robert Lewandowski to pierwszy polski piłkarz od 1982 roku, który dokonał tego w jednym meczu mistrzostw świata. Zajrzyj do nowego domu Ani i Roberta Lewandowskich pod Barceloną. Zobacz, jak na co dzień żyje gwiazda mundialu w Katarze 2022 i jeden z najlepszych piłkarzy na świecie.