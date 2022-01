Tak mieszka Katarzyna Dowbor prowadząca program Nasz Nowy Dom? Przytulny dom Katarzyny Dowbor! 10.01.2022

Bardzo lubi wracać do swego domu.

Marzę, by w tym domu spędzać jak najwięcej czasu – zapewnia Katarzyna Dowbor. - Tak sobie go wymyśliłam, wymarzyłam, zrobiłam tak jak chce, lubię. Bardzo czasu w nim spędzam, tęsknię za nim. Ale coś za coś. Nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. „Nasz nowy dom” to program, który chciałby robić każdy dziennikarz. Można uprawiać zawód, a jednocześnie dawać ludziom szczęście, nowe życie. Dopóki mam siły, a jest ich coraz mniej, to będę to robiła.