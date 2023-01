Tak mieszka Julia Wieniawa. Zaglądamy do domu gwiazdy. Zobacz, jak się urządziła Julia Wieniawa w apartamencie za 2 miliony złotych

Koniecznie zajrzyj do modnego salonu Juli Wieniawy w brazylijskim stylu

Zobacz, gdzie mieszka Julia Wieniawa

Julia Wieniawa to nie tylko aktorka i piosenkarka, ale też bizneswoman, która ma własną markę modową o nazwie Lemiss. Swoją karierę zaczęła od serialu „Rodzinka.pl”, później wystąpiła też m.in. w filmie „W lesie dziś nie zaśnie nikt” czy „Small World”. Na co dzień Julia Wieniawa mieszka w luksusowym dwupoziomowym apartamencie na warszawskim Żoliborzu. Z Internetu możemy się dowiedzieć, że przestronne mieszkanie w tej prestiżowej dzielnicy kosztowało 23-letnią właścicielkę aż dwa miliony złotych.

We wnętrzach celebrytki dominuje modernistyczny styl brazylijski, który jest dobrym pomysłem na aranżację dużego lokum. W apartamencie pojawia się więc wiele modnych mebli i designerskich dodatków, ale też sporo wolnej przestrzeni, dzięki której nie mamy wrażenia nadmiaru rzeczy. Doskonałą bazę do aranżacji stanowią ściany i podłogi w jasnych kolorach. Brazylijczycy mogą na co dzień cieszyć się słońcem, dlatego w tej aranżacji nie mogła zabraknąć efektownej dekoracji okien w postaci zasłon i rolet rzymskich w kolorach ziemi. W apartamencie Juli Wieniawy pojawia się też wiele naturalnych materiałów, uwagę zwraca m.in. rattan i drewno, które chętnie są wykorzystywane w aranżacjach przez brazylijskich projektantów.