Tak mieszka Dorota Szelągowska. Luksusowe mieszkanie córki Katarzyny Grocholi. Zobacz modny dom prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”

Apartament Doroty Szelągowskiej – salon połączony z kuchnią to prawdziwe serce domu

Kim jest z wykształcenia prowadząca Program „Totalne remonty Szelągowskiej”? Sprawdź, gdzie mieszka Dorota Szelągowska

W tym sezonie możemy oglądać w telewizji nowe odcinki programu „Totalne remonty Szelągowskiej” , w których projektantka wraz m.in. z architektami – Mariką Jóźwiak oraz Dominikiem Ćwierkiem – aranżuje domy i mieszkania ludzi, którzy na co dzień niosą pomoc innym. Co ciekawe, celebrytka jest absolwentką studiów dziennikarskich. Mimo że Dorota Szelągowska ukończyła zaledwie kurs projektowania wnętrz i nie ma wyższego wykształcenia w tej dziedzinie, od lat z sukcesami prowadzi własne studio projektowe.

Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak urządziła swój warszawski apartament Dorota Szelągowska:

Na co dzień córka Katarzyny Grocholi mieszka w 130-metrowym apartamencie w stolicy. Wiele z jej inspirujących pomysłów na aranżację domów i mieszkań, które pokazuje w programach na antenie TVN-u, możemy zobaczyć w jej własnym domu.

W przytulnej części dziennej Doroty Szelągowskiej pojawia się wiele pomysłowych rozwiązań, a idealne tło do aranżacji stanowi drewniana podłoga ułożona w jodełkę. Uwagę przykuwają m.in. fotele kinowe z różową tapicerką oraz duży drewniany stół z krzesłami w różnym stylu. W salonie dumnie prezentują się pastelowe sofy , dwa dywany w różnych stylach oraz ażurowe stoliki kawowe. Uroku wnętrzu dodaje nowoczesny fotel z futrzanym siedziskiem.

Ta część apartamentu to przestrzeń do relaksu, ale też znalazło się tu miejsce na pokój dla gości i kącik do pracy.