Ta rezydencja z XVI zachwyca odwiedzjących. Pałac z Dolnego Śląska podbija TikToka

Pałac z Tworzyjanowa podbija Tiktoka

Pałac neorenesansowy z XIX/XX w. powstał na miejscu wcześniejszego dworu z XVI w. W latach 80. XX wieku był użytkowany przez Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, co przyczyniło się do jego degradacji. Obecnie jest własnością Państwowej Agencji Rolnej i użytkowany jest na cele mieszkalne i gospodarcze przez byłych pracowników PGR.

Niezwykłe miejsce na mapie dolnośląskich pałaców

Obok pałacu znajduje się park o powierzchni około 4 hektarów. Choć jego stan również pozostawia wiele do życzenia, to wciąż można podziwiać ponad 100-letnie drzewa.

Pałac w Tworzyjanowie to tylko jeden z wielu pięknych pałaców Dolnego Śląska, które przyciągają uwagę turystów z całego świata. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie z nich są w dobrym stanie i czekają na remont.

Mimo to warto zrobić sobie przerwę od zgiełku miasta i wybrać się na wycieczkę do takiego miejsca. Warto zobaczyć, jakie skarby kryją się w naszej okolicy i jak wiele z nich wciąż czeka na swoją szansę. Dolny Śląsk to idealne miejsce na poszukiwanie piękna i kultury, a w szczególności pałaców i zamków. To miejsce, gdzie można cieszyć się pięknymi rezydencjami i pałacami, takimi jak ten w Tworzyjanowie.