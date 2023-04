Ta egzotyczna roślina to owoc bogów. Odmładza, wspomaga odchudzanie i chroni przed groźnymi chorobami. Sprawdź, jak obrać i jeść mango

Mango to egzotyczny owoc o wielu właściwościach cennych dla zdrowia i urody, znanych już od 4 tys. lat. Nazywany przez Hindusów owocem bogów, spowalnia procesy starzenia, wygładza i ujędrnia skórę oraz włosy, pomaga zrzucić zbędne kilogramy, a nawet chroni przed cukrzycą, nadciśnieniem i nowotworami. Do tego jest bardzo smaczny i odżywczy – warto więc wprowadzić go do swojej diety. Sprawdź, jak obrać mango i do czego je wykorzystać.

Jak wygląda mango i co to za owoc?

Mango to egzotyczny owoc pestkowy drzewa z rodzaju mango (Mangifera) pochodzący z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. W Indiach, Pakistanie i Filipinach jest uznawany za owoc narodowy i nazywany przez Hindusów owocem bogów. Na całym świecie rośnie kilkaset gatunków mango. W zależności od rodzaju, owoce mango różnią się wielkością, kształtem, słodyczą oraz kolorem skórki i miąższu. Mogą być żółte, czerwone, zielone, pomarańczowe lub granatowe. Najbardziej popularne jest mango indyjskie (Mangifera indica). Jego owoce osiągają 20 cm wielkości, a ich budowa i kształt przypomina śliwkę z dużą, spłaszczoną pestką i ściśle przylegającym do niej, trudnym do oddzielenia miąższem. Skórka mango indyjskiego początkowo jest zielona, a w miarę dojrzewania owocu przybiera barwę żółto-czerwoną. Miąższ natomiast ma barwę żółtopomarańczową i jest bardzo aromatyczny.

Wartości odżywcze mango

Mango jest bardzo soczyste i świetnie nawadnia organizm, ponieważ w 80 proc. składa się z wody. Owoc ten to również bogactwo witamin, takich jak witamina C, A, E i K oraz z grupy B, w tym kwasu foliowego. Zawiera także niewielkie ilości składników mineralnych takich jak magnez, żelazo, potas, fosfor, miedź, sód i wapń. W mango znajdziemy również beta-karoten, polifenole (m.in) kwercetyna, kemferol, kwas galusowy, kwas kofeinowy, katechiny), a także triterpeny, inne antyoksydanty oraz błonnik.

Mango zawiera również największą spośród owoców ilość glikozydu mangiferyny, która jest polifenolem o właściwościach antyoksydacyjnych, a więc zwalcza wolne rodniki i dzięki temu spowalnia procesy starzenia się organizmu oraz zmniejsza ryzyko rozwoju groźnych chorób, takich jak nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego.

Dodatkowo owoc mango jest niskokaloryczny – w 100 g jest tylko ok. 70 kcal – i ma niski indeks glikemiczny. W umiarkowanych ilościach bez obaw mogą więc jeść go osoby na diecie odchudzającej czy chorujące na cukrzycę.

Odmładza i dba o urodę. Mango ma wiele leczniczych właściwości

Ten pyszny i soczysty owoc ma również wiele korzystnych dla zdrowia i urody właściwości. Przede wszystkim ze względu na zawartość wielu przeciwutleniaczy, w tym mangiferyny i witaminy C, działa on przeciwstarzeniowo, wspomaga tworzenie się włókien kolagenowych w skórze oraz jej regenerację. Dzięki temu odmładza, wygładza cerę, zmniejsza widoczność zmarszczek, nadaje skórze elastyczność oraz ją ujędrnia.

Ekstrakt z mango ma właściwości regenerujące i nawilżające, dlatego często dodawany jest do kosmetyków pielęgnacyjnych takich, jak kremy, szampony, odżywki do włosów czy balsamy do ciała. Ze względu na zawartość witamin C i E oraz innych przeciwutleniaczy kosmetyki z mango mają właściwości anti-age i stosuje się je w kremach i maseczkach przeciwzmarszczkowych. Z pestek mango pozyskuje się natłuszczające i odżywcze masło kosmetyczne.

Mango wspomaga odporność i trawienie, pomaga w odchudzaniu

Antyoksydanty zawarte w owocu mango niwelują szkodliwe wolne rodniki i tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju groźnych chorób, takich jak miażdżyca, cukrzyca, nowotwory i zespół metaboliczny. Mango pomaga także regulować poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze krwi, a ponadto obniża poziom cholesterolu. Mango wspomaga także odporność i działa przeciwzapalnie, antywirusowo, antybakteryjnie i przeciwbólowo. Tym samym regularne jedzenie mango pomaga zmniejszyć częstotliwość infekcji takich, jak przeziębienie czy grypa. Dodatkowo jedzenie mango redukuje ból gardła i chrypkę, warto więc wspomóc się tym owocem w czasie choroby.

Mango zawiera również duże ilości wody i błonnika, dzięki temu skutecznie nawadnia organizm oraz daje uczucie sytości na dłużej. Sprzyja więc utracie wagi i zapobiega podjadaniu pomiędzy posiłkami. Sięgaj więc po mango jako przekąskę zamiast batonika czy chipsów. Błonnik wspomaga trawienie, przyspiesza metabolizm i reguluje rytm wypróżnień, co zapobiega zaparciom i biegunkom oraz sprzyja odchudzaniu.

Jak obrać i jeść mango? Wypróbuj sposób ze szklanką

Mango jest bardzo smaczne i aromatyczne spożywane na surowo. Może być ono również świetnym dodatkiem do deserów, ciast, owsianki, sałatek, a nawet kurczaka, sosów czy dań z ryżem. Służy ono także do wyrobu soków, dżemów, galaretek i koktajli. Za sprawą kuchni indyjskiej sławę zdobywa popularny w Indiach napój mango lassi, który składa się ze zmiksowanego na gładki mus miąższu mango i jogurtu.

Mango nie jest jednak łatwe do obierania, ponieważ jego miąższ ściśle przylega do spłaszczonej i podłużnej pestki znajdującej się w środku owocu. Lepiej też nie obierać go przed oddzieleniem miąższu od pestki, ponieważ będzie śliski i jeszcze trudniej będzie oddzielić soczysty i smaczny miąższ od twardej pestki. Dodatkowo wokół pestki najczęściej znajduje się zwłókniała część miąższu, a w odmianach prymitywnych, w przeciwieństwie do szlachetnych, włókna te mogą znajdować się w całym owocu i obniżać jego walory smakowe. Jak obrać mango? Najpierw należy je umyć, a następnie: Odkroić szersze boki od góry do dołu owocu wzdłuż spłaszczonej pestki. Miąższ w środku odkrojonych części należy naciąć nożykiem w kształt szachownicy, ale tak, aby nie przeciąć skórki. Następnie wystarczy wywinąć skórkę na drugą stronę, wypychając pokrojone w małe kostki kawałki miąższu i odciąć je od skórki.

Skórkę z odciętego kawałka owocu można również zdjąć za pomocą szklanki. Musi być ona szersza od kawałka owocu. Należy włożyć brzeg szklanki pomiędzy miąższ i skórkę i przesuwać ją tak, aby miąższ trafił do środka szklanki, a skórka została na zewnątrz. Miąższ można też wyjąć lub wyjeść łyżką.

Przeciwwskazania do spożywania mango

Mango to zdrowy i smaczny owoc, który jednak może wywoływać reakcję alergiczną, a w konsekwencji doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i groźnych dla życia i zdrowia objawów. Taka reakcja może wynikać z kontaktu zeskórką, liśćmi, gałęziami i żywicą mango, ponieważ zawierają one urushiol. Jest to alergen zawarty także w tzw. trujących bluszczach, czyli roślinach z rodzaju Toxicodendron (np. sumak jadowity). Kontakt z alergenem może wywołać objawy alergii kontaktowej takie jak opuchnięcie warg, wysypka i podrażnienie skóry. W razie ich wystąpienia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, aby nie dopuścić do rozwoju anafilaksji.

W mango znajdują się również szczawiany, dlatego owocu tego nie powinny spożywać osoby cierpiące na kamicę nerkową szczawianowo-wapniową.

