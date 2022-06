Szpinakowe pierogi Balanzoni, czyli włoska uczta. Przepis na oryginalne pierożki z Bolonii zdradza Cristina Catese

Włoska kuchnia Cristiny Catese

Cristina Catese jest rodowitą rzymianką, która miłość do gotowania wyniosła ze swojego rodzinnego domu. Do Polski przyjechała ponad 20 lat temu.

Pierogi Balanzoni - włoski przysmak

Balanzoni to włoskie pierożki, rodzaj świeżego makaronu, przygotowywanego tradycyjnie w regionie Emilia - Romania, którego stolicą jest Bolonia. Dawnej podawane były głównie w okresie karnawału i to właśnie stąd zawdzięczają swoją nazwę - noszono wówczas komediowe maski m.in. Balanzone (postać z popularnej we Włoszech commedia dell’arte).