Szlaki nad Morskie Oko są mocno oblodzone. Wybieracie się w Tatry? TPN podpowiada, jak się przygotować, by uniknąć nieszczęścia

W Tatrach panują wyjątkowo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Wieje bardzo silny wiatr, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Prawie wszystkie szlaki są mocno oblodzone i jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur wraz z opadami deszczu ze śniegiem, znacznie ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Pokrywa śnieżna w wyższych partiach jest zróżnicowana - śnieg miejscami jest przepadający, gdzie indziej wywiany do skały, w wielu miejscach występuje lód. Poruszanie się w takich warunkach, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (raki - NIE RACZKI, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopata) wraz z umiejętnością posługiwania się nim.