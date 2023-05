Szkolna moda w czasach PRL-u. Jak uczniowie ubierali się do szkoły na co dzień, a jak na matury?

Matura to jeden z ważniejszych momentów w życiu, wywołujący ogrom emocji i stres, a po czasie po prostu miłe wspomnienie z młodości. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zarówno szkoła, jak i egzamin dojrzałości wyglądały zupełnie inaczej, niż te obecne. Przez lata zmieniły się nie tylko plan zajęć i obyczaje, ale też szkolna moda, w tym ubrania, fryzury i dodatki. Przypomnijmy sobie, jak noszono się dawniej!

Szkoła kilkadziesiąt lat temu, a ta współcześnie, to dwie inne rzeczywistości. Dzieli je upływ czasu, ale też nastawienie młodzieży do edukacji, stosunek uczniów do nauczycieli i nauczycieli do uczniów, wymagania programowe... Wymieniać można by długo. Tym, co odzwierciedla panujące w danym czasie nastroje i pomaga uzmysłowić sobie zachodzące zmiany, jest moda. Śledząc ją, można zauważyć choćby poziom zamożności czy wpływy zza granicy, zarówno w całym społeczeństwie, jak i danej grupie, w tym wśród uczniów. Zobacz, jak się ubierano na matury w czasach PRL-u!

Matury w PRL-u

Matury w czasach komunizmu różniły się od obecnych, a wygląd samych uczniów zmieniał się wraz z czasem. W głębokim PRL-u nie było miejsca na dowolny ubiór i eksperymenty. Obowiązywał strój galowy. Później pozwalano sobie na nieco więcej, choć ubranie wciąż musiało odpowiadać określonym zasadom. Wśród osób zdających egzamin dojrzałości w latach 80. i 90. wciąż krążą historie o ściągach ukrytych w kanapkach, które przygotowywali rodzice. Bywało, że strój na ten wyjątkowy dzień szyła mama bądź babcia i że właśnie tam znajdowała się specjalna zakładka na ściągi. Podczas matur, w szczególności w latach wcześniejszych, nie było miejsca na makijaż, ani na wymyślne fryzury. Egzamin dojrzałości budził respekt, a zdanie matury zapewniało szacunek w społeczeństwie. Świadczył o osiągnięciu dojrzałości i otwierał kolejny etap w życiu.

Sztuczne materiały, stonowane kolory i skromność

W czasach PRL-u, aż do lat 80. w szkołach obowiązywały mundurki. Nie zostawiały one wiele miejsca na kreatywność uczniów co do ubioru, ograniczenia obejmowały również fryzury i makijaże, a także dodatki.

Czytaj też: 20 kultowych wokalistek z czasów PRL-u. Te kobiety zachwycały talentem i osobowością. Czy pamiętasz ich przeboje? Są nieśmiertelne! Po II wojnie światowej chłopcy mieli mundurki w postaci garniturów, a dziewczynki nosiły fartuszki z kołnierzykiem. U obu płci przeważał kolor granatowy. Z kolei w latach 50. mundurki uległy przeobrażeniu. Zwano je fartuchami. Chłopcom sięgały one do pasa i były wpuszczane w spodnie, z kolei w wersji żeńskiej były dłuższe. Kolory różniły się w zależności od szkoły, przeważały jednak ciemne barwy, pozostał też biały kołnierzyk. Wiele osób wspomina materiały, z których wykonywano ubrania, czyli syntetyczne tkaniny, które nie przepuszczały powietrza.

W tym czasie makijaż do szkoły był niedopuszczalny. Nie było także miejsca na eksperymenty z włosami czy dodatkami. W tym przypadku obowiązywała zasada skromności i schludności. Podobnie było podczas egzaminów maturalnych, na których obowiązywał strój galowy.

Coraz bardziej kolorowo, czyli lata 80.

Są też osoby, które wychowały się w czasach PRL-u, a nie miały styczności z mundurkami. Jak to możliwe? W latach 80. z powodu kryzysu zaczęto rezygnować z noszenia mundurków, znaczna część szkół nie wymagała już od uczniów specjalnych ubrań. Kryzys dotknął też zwykłych obywateli, którzy otrzymywali paczki z Europy Zachodniej i Ameryki. Był to również czas popularności odzieży z Turcji. Polacy przerabiali otrzymane ubrania lub też szyli je sami. Później, z czasem, młodzież zaczęła nadrabiać wcześniejsze ograniczenia. Ten, kto mógł sobie na to pozwolić, ubierał się kolorowo i w zgodzie ze swoją popkulturą. Jedni woleli wzory hippisowskie, podczas gdy inni czerń. Coraz śmielej pozwalano sobie na makijaż, choć byli też nauczyciele, którzy reagowali na niego bardzo ostro.

Czytaj też: Czy pamiętasz dzieciństwo w PRL-u? Tak wyglądały zabawki za dawnych lat Nie przywiązywano wówczas takiej wagi, jak współcześnie do marki danej rzeczy. Stawiano na oryginalność i pokazanie osobowości. Wielu uczniów wybierało się na zakupy do Hofflandu, czyli sklepu, który był marką Barbary Hoff. Oferowano tam ubrania modne, ale przystępne cenowo dla przeciętnego obywatela. Obecnie o obecności mundurków decydują poszczególne placówki. Specjalnej odzieży od uczniów wymagają w szczególności szkoły prywatne lub o danym profilu, na przykład technika leśne. Za sprawą decyzji Romana Giertycha, ówczesnego ministra edukacji narodowej, od 2007 roku mundurki obowiązywały we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, lecz obowiązek ten po roku zniesiono.

