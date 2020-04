Szkoła z TVP huczy od wpadek, a w internecie... MEMY

Co stało się powodem do śmiechu? M. in.:

- Słuchając tego, co mówią i jak mówią.... jestem pełen obaw o stan edukacji w Polsce. Rozumiem dobre chęci i potrzebę chwili - ale tymi to piekło wybrukowane. Obwód mylony ze średnicą... i mam to odpuścić. Bo co ? Bo Panie się zaangażowały ? - pyta Romuald Kubiciel.

Rozumiem dobre chęci i potrzebę chwili - ale tymi to piekło wybrukowane.

Szkoła z TVP w ogniu krytyki. Nauczycielka i TVP odpowiada

Rażące błędy nauczycieli ze "Szkoły z TVP" stały się powodem gorącej dyskusji. Nastroje tonuje jednak jedna z nauczycielek, które wzięła udział w projekcie.

Miałam zaledwie dobę na samodzielne przygotowanie się do pierwszego nagrania, później nie dostałam materiału do sprawdzenia przed emisją.

Ktoś tam zdecydował, który wycinek będzie pokazany jako podsumowanie lekcji, chociaż osobiście uważam, że powinien zostać wybrany inny fragment. Chciałabym mieć możliwość obejrzenia lekcji przed emisją. - powiedziała Małgorzata Kutrzeba, nauczycielka historii dla serwisu "WP Kobieta".