Szczytno. Rodzice skatowali niemowlę. Czy dziecko przeżyło? Sprawę przeciwko rodzicom przejęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

Szczytno. Skatowane niemowlę

W czerwcu bieżącego roku pisaliśmy o skatowaniu niemowlęcia. Trzymiesięczny chłopiec z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Szczytnie w poniedziałek - 27 czerwca 2022 r., jednak lekarze podjęli szybką decyzję o konieczności przetransportowania go do placówki medycznej w Olsztynie.

Tam, lekarz, który się zajmował dzieckiem - na podstawie zaobserwowanych obrażeń - zawiadomił służby o podejrzeniu znęcania nad małoletnim. Prokurator Rejonowy w Szczytnie - Artur Bekulard poinformował wówczas: - podczas przyjęcia w olsztyńskim szpitalu lekarz stwierdził poważne obrażenia ciała u trzymiesięcznego chłopca, które nie mogły być przypadkowe.