Szczyrk: narty, atrakcje i Kuchenne Rewolucje. Co warto zobaczyć w Szczyrku, gdzie wybrać się na narty, ile kosztują skipassy?

Nad Szczyrkiem wznosi się góra Skrzyczne, należąca do Korony Gór Polski. Na jej stokach zorganizowano liczne trasy narciarskie. Zdjęcie na licencji CC BY 3.0

Szczyrk przyciąga turystów przez cały rok, ale zimą zmienia się w prawdziwe centrum białego szaleństwa. To właśnie w Szczyrku znajdują się jedne z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Polsce, słynne trasy zjazdowe, nowoczesne kolejki gondolowe, skocznie i parki dla snowboardzistów. Szczyrk to jednak nie tylko zima i narty. O każdej porze roku można tu znaleźć wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci, dla miłośników zabytków i przyrody, koneserów sztuki i poszukiwaczy przygód. Co warto zobaczyć w Szczyrku? Gdzie wybrać się na narty i ile kosztują skipassy? Które hotele w mieście są najlepsze? Gdzie można najsmaczniej jeść i która szczyrkowska restauracja przeszła Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler? Zapraszamy do weekendowego przewodnika po Szczyrku i jego atrakcjach nie tylko dla narciarzy.

Szczyrk – atrakcje na każdą porę roku

Szczyrk to niewielkie miasteczko, położone na zboczach pięknego Beskidu Śląskiego. Miejscowość słynie ze swojej bazy turystyczno-wypoczynkowej i przyciąga turystów przez cały rok. Szczególną popularnością Szczyrk cieszy się zimą, kiedy jest tłumnie odwiedzany przez miłośników wszelkiego rodzaju sportów zimowych, od nart po snowboard. Co warto zobaczyć w Szczyrku, jakie atrakcje czekają na narciarzy, piechurów, miłośników zabytków i na dzieci? Które ośrodki narciarskie i trasy zjazdowe w Szczyrku są najlepsze, ile kosztują skipassy? Gdzie najlepiej przenocować, gdzie smacznie zjeść i jak dojechać do Szczyrku nawet bez własnego samochodu? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym przewodniku: Szczyrk – atrakcje na każdą porę roku. Narty, trasy spacerowe, zabytki i inne cuda u podnóża Skrzycznego. Szczyrk to nieduże miasteczka, ale dzięki swemu położeniu oraz rozbudowanej bazie sportowo-wypoczynkowej, noclegowej i gastronomicznej stanowi jedno z turystycznych centrów Polski, zwłaszcza zimą.



Historia Szczyrku. 600 lat u stóp Skrzycznego

Szczyrk ma długą historię, ale przez jej znaczą większość znajdował się poza granicami Polski.

Pierwsze osadnictwo w Szczyrku sięga XV w. Do XVIII w. lokalna gospodarka opierała się na rolnictwie, potem zaczęło rozwijać się także pasterstwo, produkcja drewna i sukna. Baza turystyczna zaczęła rozwijać się w Szczyrku po I wojnie światowej. Pierwsze hotele stanowiły zaadaptowane poaustriackie koszary i lazarety. Pierwszy schron dla narciarzy na Skrzycznem zbudowali Niemcy w 1924 r., a pierwsze schronisko turystyczne w Szczyrku powstało w 1933 r.

W granicach Polski Szczyrk znalazł się po 1945 r. Prawa miejskie uzyskał w 1973 r. Dziś Szczyrk to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce. Nie ma tu zbyt wielu zabytków, za to na gości czeka rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna, a przede wszystkim szeroki asortyment obiektów sportowych, oferujących aktywny wypoczynek o każdej porze roku. Szczyrk – mapa

Szczyrk leży w województwie śląskim (choć na Żywiecczyźnie, stanowiącej historycznie część Małopolski), niedaleko Bielska-Białej, u podnóża Skrzycznego, najwyższej góry Beskidu Śląskiego.

Szczyrk: narty, trasy narciarskie i zimowe szaleństwo w Beskidzie Śląskim. Ile kosztują skipassy?

Szczyrk to jeden z najpopularniejszych w Polsce ośrodków sportów zimowych. Znajduje się tu wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych, oferujących liczne atrakcje gościom spragnionym aktywnego wypoczynku w górach Beskidu Śląskiego. Narty, biegówki, skitury, snowboard czy zwykłe sanki – każdy amator zabaw na śniegu znajdzie tu coś dla siebie.

Gdzie warto wybrać się na narty w Szczyrku, ile kosztują skipassy? Poniżej znajdziecie listę najważniejszych obiektów sportowych w Szczyrku wraz z ich atrakcjami i cenami skipassów. Kiedy zaczyna się sezon narciarski w Szczyrku? Zazwyczaj w połowie grudnia. Wspólny gopass dla głównych ośrodków narciarskich Szczyrku (zob. niżej) będzie ważny od 12 grudnia 2022, choć przedsprzedaż już się zaczęła. Wspólny skipass do najważniejszych ośrodków narciarskich Szczyrku. Z trzech głównych ośrodków narciarskich Szczyrku (Centralnego Ośrodka Sportowego, Mountain Resort i Beskid Sport Arena) można korzystać w ramach jednego skipassu Gopass. Dzięki niemu zyskuje się dostęp do łącznie ok. 40 km tras zjazdowych, kolejki gondolowej, kanapowej, siedmiu wyciągów orczykowych i jednego taśmowego, skibusów na terenie Szczyrku i oferty apres ski.

Główne ośrodki narciarskie Szczyrku

Poniżej przedstawiamy najwazniejsze ośrodki sportów i zabaw zimowych w Szczyrku: atrakcje, trasy zjazdowe, ceny skipassów.

Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku (COS-OPO). Jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. Zarządza trasami narciarskimi na północnym zboczu Skrzycznego. Do dyspozycji turystów oddaje 2 linie kolejek linowych, 2 wyciągi narciarskie, a także 4 trasy zjazdowe (Ondraszek, Widokowa, Kaskada i FIS). Trasa FIS to najdłuższy tego typu zjazd w Polsce (ponad 3 km). Ceny skipassów: według cennika Gopass: ok. 71 zł za dzień, ok. 450 zł za 6 dni. Szczyrk Mountain Resort (Szczyrkowski Ośrodek Narciarski). To największy w Szczyrku ośrodek sportów zimowych i jeden z największych w Polsce. Zarządza trasami zjazdowymi na Skrzycznem Małym i Wierchu Pośrednim. Do dyspozycji narciarzy są tu trzy wyciągi, w tym kolejka gondolowa na Małe Skrzyczne i Zbójnicką Kopę, 18 tras zjazdowych i Snow Park Juliany dostosowany do potrzeb snowboardzistów.

Ceny skipassów: 1-dniowy 139 zł, 6-dniowy 751 zł. Skipassy kupione online w ofercie Gopass są tańsze, odpowiednio 71 i 443 zł. Beskid Sport Arena w Szczyrku. Ośrodek oferuje 5 tras zjazdowych i 2 wyciągi, a także grawitacyjny tor saneczkowy czynny także latem.

Ceny skipassów: karnet 4-godzinny kosztuje od 79 do 109 zł (w zależności od pory dnia), ulgowy od 70 do 100 zł, dla dzieci poniżej 11 lat od 66 do 96 zł. Wyciągi narciarskie w Szczyrku

Poza dużymi ośrodkami narciarskimi, w Szczyrku można skorzystać także z kilku pomniejszych wyciągów: Wyciąg narciarski Wyrobiska-Wobik, orczykowy, 370 m.

Wyciąg Kotarz, orczykowy, 440 m.

Kaimówka, wyciąg talerzykowy, 430 m.

Wyciąg Narciarski Harnaś, orczykowy, 250 m.

Atrakcje turystyczne w Szczyrku. Zabytki, park linowy, kolejka gondolowa i inne

Co warto zobaczyć w Szczyrku? Choć Szczyrk to głównie ośrodek sportowo-wypoczynkowy, można tu znaleźć także kilka interesujących zabytków, atrakcji dla dzieci, miejskich tras spacerowych i innych atrakcji. Oto najważniejsze z nich: Kolejka krzesełkowa na Skrzyczne. To najstarsza kolejka tego typu w Polsce – powstała w 1958 r. i obecnie zawiaduje nią Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku. Dzięki kolejce krzesełkowej można dostać się na szczyt góry z centrum miasteczka, siedząc wygodnie na kanapie z osłonami wiatrowymi i podziwiając widoki. Pokonanie całej trasy zajmuje ok. 20 minut, z przystankiem na Hali Jaworzyna. Wejście na Skrzyczne na własnych nogach może trwać nawet 2 godziny, więc skorzystanie z kolejki oszczędza mnóstwo czasu. Cena biletu na całą trasę: normalny 46 zł, ulgowy 38 zł, powrotny odpowiednio 60 i 48 zł. Na Skrzyczne można się dostać ze Szczyrku wygodną kolejką kanapową. Każda kanapa pomieści 4 osoby. mariusz_prusaczyk, 123RF.com Kolejka gondolowa na Halę Skrzyczeńską . To stosunkowo nowa atrakcja – kolejka działa od 2017 r. i jest obsługiwana przez Szczyrk Mountain Resort. Dolna stacja znajduje się przy ul. Salmopolskiej. Trasa kolejki gondolowej w Szczyrku liczy ok. 1400 m długości i prowadzi na Halę Skrzyczeńską na wysokości ok. 1000 m. Przejazd zajmuje ok. 10 minut. Co ciekawe, do gondoli można zabrać psa. Z Hali Skrzyczeńskiej prowadzą szlaki na Skrzyczne i Malinowską Skałę, znajdują się tam także trasy zjazdowe dla narciarzy, w tym początek słynnej trasy Bieńkula, jednej z najtrudniejszych w Polsce. Ceny biletów: normalny w obie strony 39 zł, ulgowy 32 zł.

Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Buczkowiak94, CC BY-SA 4.0 Szyszka Park. To rozbudowany plac zabaw dla dzieci, w którym młodsi turyści mogą nieco poszaleć np. na drewnianych karuzelach czy trasach linowych. Wstęp na karuzele kosztuje 10 zł, do wioski linowej 35 zł, a partyjka góralskiego golfa także 35 zł.

Kościół św. Jakuba w Szczyrku . To prawdopodobnie najpiękniejszy zabytek w miasteczku. Ma formę drewnianego kościoła z końca XVIII w., z barokową dzwonnicą i pięknie urządzonym wnętrzem.

. To prawdopodobnie najpiękniejszy zabytek w miasteczku. Ma formę drewnianego kościoła z końca XVIII w., z barokową dzwonnicą i pięknie urządzonym wnętrzem. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce . To kolejny urokliwy kościół, stojący przy trasie na Klimczok. Pierwsza kaplicę w tym miejscu wzniesiono w końcu XIX w. dla upamiętnienia objawień Matki Boskiej. Współczesny kościół zbudowano w latach 50. XX w. Mieści m.in. cudowny obraz Maryi i źródełko, któremu przypisuje się właściwości lecznicze.

. To kolejny urokliwy kościół, stojący przy trasie na Klimczok. Pierwsza kaplicę w tym miejscu wzniesiono w końcu XIX w. dla upamiętnienia objawień Matki Boskiej. Współczesny kościół zbudowano w latach 50. XX w. Mieści m.in. cudowny obraz Maryi i źródełko, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. Beskidzka Galeria Sztuki Bator Art . To największa prywatna galeria sztuki nowoczesnej w południowej Polsce. Reprezentowane są przede wszystkim malarstwo, rzeźba, ceramika, grafika i fotografia. Większość dzieł wykonali lokalni artyści.

. To największa prywatna galeria sztuki nowoczesnej w południowej Polsce. Reprezentowane są przede wszystkim malarstwo, rzeźba, ceramika, grafika i fotografia. Większość dzieł wykonali lokalni artyści. Jaskinie wokół Szczyrku. W okolicach miasteczka można zwiedzić kilka jaskiń, z których najbardziej imponująca jest Jaskinia Malinowska. Dawniej zejście do niej było dość trudne, ale od 2019 r. zamontowano nowy system schodzenia na użytek gości. Inne okoliczne jaskinie, które powinni odwiedzić turyści spragnieni niecodziennych wycieczek, to Salmopolska, Jaskinia w Trzech Kopcach i Jaskinia w Jaworzynie. Zwiedzanie jaskiń wymaga sprawności fizycznej i dobrze jest wybrać się na pierwszą wycieczkę z lokalnym przewodnikiem. Sanktuarium MB Królowej Polski to jeden z najciekawszych zabytków Szczyrku. Stoi w miejscu objawień maryjnych.



Szlaki turystyczne w Szczyrku. Jak wejść na Skrzyczne i Klimczok?

Szczyrk przyciąga turystów przez cały rok nie bez powodu. Okolice Szczyrku nadają się świetnie nie tylko dla narciarzy. Wiosną i latem tutejsze malownicze lasy i szlaki wijące się wśród wzgórz przyciągają piechurów i rowerzystów.

Łącznie przez Szczyrk przechodzi sześć ważnych szlaków turystycznych: Niebieski z Ostrego do Wilkowic

Zielony z Wilkowic do Baraniej Góry

Żółty z centrum Szczyrku do Brennej

Czerwony ze Sznydzielni do Malinowskiej Skały

Zielony z Soliska do Malinowa

Czarny ze Szczyrku-Górki do Bystrej Najpopularniejsze szlaki w okolicach Szczyrku prowadzą na Skrzyczne, Malinowską Skałę i Klimczok. Szlak na Skrzyczne

Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Wchodzi w skład Korony Gór Polski. Na Skrzyczne można wjechać kolejką krzesełkową lub wejść pieszo szlakiem niebieskim lub zielonym. Trasa liczy ok. 5 km i można ją pokonać w mniej więcej 2 godziny. Szlak na Skrzyczne - mapa: Nad Szczyrkiem wznosi się góra Skrzyczne, należąca do Korony Gór Polski. Na jej stokach zorganizowano liczne trasy narciarskie.



Zdjęcie na licencji CC BY 3.0. avcpy, CC BY 3.0 Szlak na Malinowską Skałę

Droga na tę malowniczą górę może być przedłużeniem wycieczki na Skrzyczne. Trasa liczy ok. 10 km w jedną stronę i należy przeznaczyć na jej pokonanie ok. 4 godzin.

Szlak na Malinowską Skałę - mapa: Szlak do Malinowskiej Skały jest jednym z najpopularniejszych w Szczyrku. Wycieczka w to niezwykłe miejsce to świetny pomysł na rodzinny weekend o każdej porze roku.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Adrian Tync, CC BY-SA 4.0 Szlak na Klimczok

Klimczok to prawdopodobnie druga najpopularniejsza góra w okolicach Szczyrku. Na szczyt prowadzi niebieski szlak. Trasa w jedną stronę liczy ok. 5 km, a jej przejście może zająć ok. 2 godzin.

Szlak na Klimczok - mapa: Obok Skrzycznego, najpopularniejszą górą w okolicach Szczyrku jest Klimczok. Znajduje się tu wiele tras spacerowych i schronisko górskie.



Schroniska turystyczne w pobliżu Szczyrku

Wędrowanie po górach może zająć cały dzień. Turyści, których na szlaku zastanie wieczór, mogą skorzystać z jednego ze schronisk w okolicach Szczyrku.

Najbardziej znane jest Schronisko PTTK na Skrzycznem. Dysponuje 6 pokojami mieszczącymi od 2 do 6 osób. Cena z nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 90 zł / os., w czteroosobowym 70 zł / os., w sześcioosobowym także 70 zł / os. Schronisko PTTK Skrzyczne - mapa: Pozostałe schroniska w okolicach Szczyrku to: Schronisko Klimczok

Schronisko Sznydzielnia

Schronisko na Błatnej

Chata Wuja Toma

Chata na Groniu

Hotel w Szczyrku. Najlepsze miejsca na nocleg

Szczyrk ma bardzo rozbudowaną bazę noclegową. Można tu znaleźć wielkie turystyczne kurorty i przytulne domki na górskich zboczach, agroturystyki i rodzinne pensjonaty. Według internautów do najlepszych hoteli w Szczyrku należą (ceny za jedną noc w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem): Klimczok Hotel Resort & SPA: ok. 520 zł. Hotel Elbrus Spa&Wellness: z basenem, ok. 270 zł. Hotel Alpin: ok. 330 zł. Meta Hotel: z basenem, ok. 450 zł. Hotel Skalite Spa & Wellnes: ok. 400 zł. Na Skrzycznem działa schronisko PTTK. Można tu odpocząć w czasie wycieczki lub przenocować. Michał Sz., CC BY-SA 4.0

Gdzie zjeść w Szczyrku?

W miejscowości sportowo-wypoczynkowej, takiej jak Szczyrk, nie może zabraknąć restauracji, jadłodajni i knajpek, w których nawet najbardziej wybredni smakosze mogliby zaspokoić apetyt po całym dniu szaleństwa na stokach.

W Szczyrku warto spróbować lokalnych potraw, takich jak np. żurek szczyrkowski, pieczona golonka, kwaśnica. Według internautów do najlepszych restauracji w Szczyrku należą: Markowa Destylarnia: cena obiadu ok. 50 zł. Gościniec Salmopolski: cena obiadu ok. 40-50 zł. Pierogarnia Bracka: porcja pierogów ok. 20 zł. Stara Karczma: cena obiadu 20-50 zł, koryto dla czterech osób na drewnianej taczce ok. 300 zł. Regionalny Zajazd Biały Krzyż: cena obiadu ok. 40-50 zł.

Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Szczyrku

Szczyrk stał się scenerią jednego z odcinków popularnego programu „Kuchenne Rewolucje” Magdy Gessler. Restauracja Floriańska przy ul. Myśliwskiej 42 za sprawą Magdy Gessler zmieniła się nie do poznania i obecnie nosi nazwę Bistro Śliwa. Sama Magda Gessler była zachwycona tym, jak właściciele Bistro Śliwa – Stefan i Gabrysia - kompletnie przetransformowali swój lokal. Dziś w restauracji można zjeść porządny obiad za ok. 40-50 zł. Menu Bistro Śliwa dostępne jest na Facebooku.

Jak dojechać do Szczyrku?

Z Bielska-Białej do Szczyrku:

Szczyrk położony jest najbliżej Bielska-Białej. Dotarcie do Szczyrku samochodem z centrum Bielska-Białej może zająć niecało 30 min. Z Krakowa do Szczyrku:

Dojazd do Szczyrku samochodem z Krakowa może zająć ok. 2 godzin. Do pokonania jest ok. 100 km. Większość tras wiedzie przez Bielsko-Białą. Z Katowic do Szczyrku: Odległość z Katowic do Szczyrku wynosi ok. 80 km i można ją pokonać samochodem w ok. 2 godziny, jadąc przez Tychy i Bielsko-Białą. Parkingi w Szczyrku Z zaparkowaniem samochodu w Szczyrku nie powinno być większego problemu. W centrum miasteczka znajduje się kilka płatnych parkingów. Darmowe miejsca parkingowe ciągną się wzdłuż ulicy Beskidzkiej, ale są szybko zajmowane. Jak dojechać do Szczyrku bez samochodu? Do Szczyrku można się też dostać, nie posiadając auta. Należy dojechać do Bielska-Białej koleją (PKP Intercity, Polregio, Koleje Śląskie), a następnie przesiąść się w autobus na dworcu PKS, położonym w pobliżu dworca kolejowego.

Szczyrk: kamery i aktualna pogoda

Jeśli chcecie sprawdzić, jaka pogoda panuje akurat w Szczyrku i na stokach otaczających go gór, możecie skorzystać z kamer internetowych, nadających obraz na żywo. Jest ich całkiem sporo:

Szczyrk na zdjęciach. Galeria atrakcji

Zajrzyjcie do galerii zdjęć Szczyrku i jego najciekawszych atrakcji. Na pewno nabierzecie ochoty, by zaplanować własny weekend lub urlop w Szczyrku i poszaleć na nartach na zboczach Skrzycznego czy Klimczoka.

Źródła: Urząd Miasta Szczyrk, Szczyrk Mountain Resort, Beskid Sport Arena, szczyrk.online, mojeurlopy.pl, trip2bike.pl, polskieszlaki.pl, Tripadvisor, Booking.com

