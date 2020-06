Szczepionka ze śliny komara pomoże uniknąć kolejnych epidemii? Będzie uniwersalna. "Przełomowy wynik badań"

- To wielkie i ważne dzieło - ocenił Michael McCracken na łamach Reuters.com. - Komary to jedne z najgroźnniejszych zwierząt na Ziemi - stwierdził naukowiec, który nie należy do zespołu Manning.

McCracken zajmuje się badaniem wirusów rozprzestrzenianych przez komary w Walter Reed Army Institue of Research in Maryland. Pierwsze rezultaty prac grupy Manning nazywa "fundamentalnymi".

Pandemia koronawirusa zwróciła większą uwagę na choroby infekcyjne oraz badania nad szczepionkami. Szacuje się, że po zakażeniu SARS-CoV-2 na świecie zmarło ok. 420 tys. osób. Liczba zakażonych oscyluje wokół 7 milionów. Według Światowej Organizacji Zdrowia malaria zabija rocznie 400 tys. ludzi.

Przełomowe myślenie o szczepionce Jessiki Manning polega na skoncentrowaniu się na tzw. wektorze, a nie patogenie. Wektorem jest żyjące stworzenie, które rozprzestrzenia chorobę, np. komar. To one są odpowiedzialne za transmisję wirusa między ludźmi lub od zwierząt do ludzi. Istniejące szczepionki skupiają się na patogenie, Manning interesuje wektor. Jej zdaniem to klucz do stworzenia uniwersalnej szczepionki.