Szczecin na weekend: startuje cykl nietypowych spacerów. Miejskie legendy, nieznane zakątki, fascynująca historia i inne atrakcje Emil Hoff

Aż 21 tematycznych spacerów transgranicznych odbędzie się w Szczecinie do końca września 2022. Najbliższy już w sobotę 7 maja. Zdjęcie na licencji https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en michael clarke stuff, flickr.com, CC BY-SA 2.0 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Szczecin jest niezwykłym miastem i nawet stali mieszkańcy nie znają wszystkich jego sekretów. Teraz nadarza się okazja, by poznać stolicę Pomorza Zachodniego od innej strony. Rusza cykl spacerów transgranicznych po Szczecinie. W każdą sobotę od 7 maja aż do końca września 2022 będzie można wziąć udział w niezwykłej wycieczce śladami tajemnic, wspomnień, legend i ukrytych skarbów Szczecina. To świetny pomysł na weekendową wycieczkę dla pasjonatów historii i niezwykłości i aktywnego wypoczynku. Podajemy praktyczne informacje: program wszystkich spacerów, ceny biletów.