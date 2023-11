Sylwester Kasprowicz: Wulkan energii i pasji społecznej

Dzisiejsza gala w Olsztynie, była świadectwem, jego niezrównanej aktywności społecznej, która stała się ikoną nie tylko w swojej gminie, ale również w powiecie działdowskim. To skromny chłopak, który nie tylko lubi ludzi, ale także nie znosi nudy. Twierdzenie, że coś jest niemożliwe, staje się dla niego wyzwaniem, a zwroty, że czegoś się nie da zrobić, przekształca w iskry kreatywności.

Sylwester Kasprowicz, jest gotów do działania w każdym momencie, wystarczy tylko iskra pomysłu, aby włączyć ten wulkan energii. Jego umiejętność pracy zespołowej, to prawdziwa sztuka, a dzisiejsze wyróżnienie to tylko przecinek w jego niekończącej się społecznej erupcji.

W gminie Rybno nie trzeba znać wójta ani dyrektora szkoły publicznej, ale Sylwka Kasprowicza trzeba. To on jest sercem społeczności, źródłem inspiracji i przyspieszającym wulkanem, który nie zna granic.