Sylwester 2022/2023 w Europie: najlepsze atrakcje i imprezy noworoczne na kontynencie. Gdzie warto spędzić sylwestrowy weekend?

Sylwester 2022/23 w Europie: niezapomniany weekend czeka tuż za miedzą

Świat jest dziś mały, a co dopiero Europa, gdzie na stosunkowo niewielkiej powierzchni historia upchnęła aż 46 państw, z których niemal każde ma własny język, zwyczaje i odmienny sposób obchodzenia świąt. Wszyscy świętujemy Nowy Rok, ale wystarczy przekroczyć granicę, by przekonać się, że każda nacja ma na to inny sposób.

Sylwester 2022/23 wypada w sobotę, więc to świetna okazja, by udać się na weekendową wycieczkę i przywitać Nowy Rok w którymś z europejskich miast. Podróże nie będą dalekie, a imprezy sylwestrowe są w większości przypadków darmowe, dlatego sylwester w Europie ma dodatkowy plus: to okazja do dobrej zabawy za rozsądną cenę.

Czytaj też: Sylwester 2022/23 w Polsce. Gdzie przywitać Nowy Rok? Nietuzinkowe miejsca na sylwestra, atrakcje w miastach, propozycje dla par