Sygnalizacja świetlna. Nowe przepisy dotyczące przejazdu na żółtym świetle

Bez względu na to, jaki mamy staż za kierownicą, gdy widzimy zapalające się żółte światło, zawsze stoimy przed stresującą decyzją. Zatrzymać się, czy przejechać przez skrzyżowanie? Odpowiedź zależy głównie od tego, jak daleko od sygnalizacji świetlnej się znajdujemy, w momencie zapalenia się żółtego światła. Ważne są również warunki atmosferyczne panujące na drodze, a także to jak szybkimi reakcjami się wykażemy.

Dla kierowców zapowiada się pewna zmiana. Eksperci przewidzieli wydłużenie nadania żółtego światła z 3 do 4 sekund na drogach z prędkościami powyżej 50 km/h. Propozycja przekazana została do Ministerstwa Infrastruktury. Nie jest jednak pewne czy i kiedy wejdzie w życie.

Ponad 100 spotkań członków zespołu, ok. 300 godzin pracy i ok. 900 propozycji zmian - tak przebiegały prace Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Efektem jest propozycja…

Przypominamy. Wjazd za sygnalizator, jeśli zapalił się żółty sygnał, jest zabronione i grozi mandatem do 500 zł i otrzymaniem 6 punktów karnych. Jest jeden wyjątek. Kierowca nie ma obowiązku zatrzymywania się, jeśli jego pojazd jest zbyt blisko sygnalizatora, co zmusza do gwałtownego hamowania.