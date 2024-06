Swoją gwiazdę na opolskim rynku odsłonił Muniek Staszczyk. "Opole, I love you!"

Muniek Staszczyk śpiewa i tworzy od ponad 40 lat. Szczególnie znany jest jako założyciel i lider zespołu T.Love.

- To historia polskiej muzyki. To nie tylko jeden zespół, ale wiele różnych projektów, choćby z Krzysztofem Krawczykiem i też takich orientalnych, jak choćby Yugopolis czy też Szwagierkolaska - przypominał Arkadiusz Wiśniewski. - Opole wzbogaca się wyjątkową gwiazdę.

Gwiazda poświęcona Muńkowi Staszczykowi, to 92. gwiazda w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

- Nie będę mówić o twórczości Muńka, bo to jest człowiek, który stworzył mnóstwo utworów, które towarzyszą nam od wielu lat. Pewnie większość z nas, o ile nie wszyscy, znamy te piosenki. Ale chciałam zwrócić uwagę na inną rzecz: nie ma w tej branży osoby, która by Muńka nie szanowała - mówiła Wanda Kwietniewska, wokalistka zespołu Banda i Wanda, która w Opolu reprezentowała władze ZAIKS-u. - Budzi ogromny szacunek za to, że jest bardzo wierny swoim poglądom. Ponadto wydawałoby się, że już zrobił tyle, osiągnął wszystko, że był wszędzie, a on ciągle nam coś nowego proponuje.